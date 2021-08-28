إنتر يقلب تأخره إلى فوز على هيلاس فيرونا
قلب إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على مضيفه هيلاس فيرونا، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين إنتر بالفضل في الفوز لمهاجمه خواكين كوريا،والذي انضم إلى الفريق قادما من لاتسيو الإيطالي حيث سجل هدفين. وتقدم فيرونا عن طريق إيفان إليتش في الدقيقة 15، قبل أن يدرك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 83 أضاف خواكين كوريا الهدف الثاني لإنتر ميلان، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع إنتر رصيده إلى ست نقاط، محققا الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه على جنوى 4 - صفر في المرحلة الأولى، ليتصدر ترتيب المسابقة في انتظار نتائج باقي منافسات المرحلة. على الجانب الآخر تلقى فيرونا الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في المرحلة الأولى أمام ساسوولو.
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