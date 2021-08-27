قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي

قرعة متوازنة في الدوري الأوروبيأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجراها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يوم الجمعة عن لقاء باير ليفركوزن الألماني مع بطل أوروبا السابق سلتيك الاسكتلندي، وآينتراخت فرانكفورت مع أولمبياكوس اليوناني.

ويتنافس ليفركوزن، المتوج بلقب البطولة تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988، في المجموعة السابعة التي تضم أيضا ريال بيتيس الإسباني وفرينكفاروسي المجري.

بينما يتنافس آينتراخت فرانكفورت، المتوج باللقب عام 1980، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فناربخشه التركي وأنتويرب البلجيكي.

وأسفرت القرعة عن منافسة مثيرة متوقعة في المجموعة الثانية التي تضم موناكو الفرنسي وإيندهوفن الهولندي وريال سوسييداد الإسباني وشتورم جراتس النمساوي.

وسيتنافس ليستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الثالثة مع نابولي الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي وليغيا وارسو البولندي، بينما يتنافس ويستهام في المجموعة الثامنة مع دينامو زغرب الكرواتي وجينك البلجيكي ورابيد فيينا النمساوي.

وضمت المجموعة الخامسة لاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي ومارسيليا الفرنسي وغلطة سراي التركي، بينما تضم المجموعة الأولى ليون الفرنسي مع رينجرز الاسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي وبروندبي الدنماركي.

وتضم المجموعة السادسة سبورتينغ براغا البرتغالي ولودغوريتس البلغاري ميتييلاند الدنماركي وريد ستار بلغراد الصربي بطل أوروبا السابق.