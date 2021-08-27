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قد أتاحت المملكة العربية السعودية للمواطنين إجابة سؤال ما هي طرق شراء تذاكر الدوري السعودي وأسعارها 1443 وقد سهلت عليهم الأمر، وذلك بطريقة شراء التذاكر عن طريق الإنترنت وهذا بعد أن كانت الأمور متوقفة بسبب جائحة كورونا، وتقدم الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك لكونه يضم أكثر اللاعبين قوة، كما أن شهرته زادت جداً بعد أن أصبح الدوري يعرض على شبكة قنوات ssc، التابعة لشبكة قنوات mbc السعودية.
ما هي طرق شراء تذاكر الدوري السعودي وأسعارها 1443
يحظى الدوري السعودي بأهمية كبيرة لدى كل من يهتم بكرة القدم ومن يحبها، لذلك تم إتاحة الفرصة لشراء التذاكر من خلال الخطوات التالية:
شراء عبر منصة مكاني
حيث يتم الشراء من منصة تدعى مكاني، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع المنصة.
- واختيار المباراة.
- ملئ البيانات الشخصية.
- الدخول للبريد الخاص بالشخص.
- العودة للصفحة الرئيسية للموقع، وتسجيل بريد
- الموافقة على الشراء.
- قم باختيار المقعد المراد.
- الضغط على تأكيد شراء التذاكر، وتحديد طريقة الدفع.
الشراء عبر منصة تذاكر السعودية الإلكترونية
ويتم ذلك من خلال منصة تذاكر السعودية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- إنشاء حسابك الشخصي، على هذه المنصة بعد الدخول لموقعها.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- تفعيل التسجيل من خلال الضغط على الرابط المرسل لك.
- الدخول لصفحة التسجيل وإدخال البريد.
- اختيار المباراة.
- الضغط على اشتري الآن.
- قم باختيار المقعد المراد حجزه.
- تحديد عدد التذاكر، وطريقة الدفع.
شراء عبر موقع توكلنا
وذلك يتم من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- تحميل التطبيق.
- الضغط على شراء.
- طرح بعض الأسئلة، وذلك للتأكد من أنك غير مصاب بفيروس كورونا، حتى يتم إتباع الإجراءات اللازمة.
- إتباع باقي الخطوات، والتي سوف توصلك إلى طريقة الدفع، وحجز المقعد.
أسعار تذاكر الدوري السعودي
تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بجميع أنواع تذاكر الدوري السعودي، والتي هي كالآتي:
- f1 عائلات، بخمسين ريال سعودي.
- L1، خمسة وسبعون ريال سعودي.
- L2، مائة ريال سعودي.
- L3، مائة ريال سعودي.
- L4، خمسة وسبعون ريال سعودي.
- H1، ستون ريال سعودي.
- H2، خمسة وسبعون ريال سعودي.
- H3، خمسة وسبعون ريال سعودي.
- H4، ستون ريال سعودي.
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