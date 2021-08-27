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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 الجولات الستة للموسم الجديد بالدوري في المقال التالي
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 للجولات الستة التي ستبدأ بالموسم الجديد . ذلك الدوري المشاركين به ثمان مجموعات تضم 32 فرقة من الفرق الأوربية . التي تم تحديدها في قرعة دوري أبطال أوروبا . كذلك مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 الثمان التي تضم 32 فرقة سنعرض أسماء الفرق المشاركة . كما جاءت بعد أن تحددت بالقرعة التي أقيمت في إسطنبول التركية . بجانب أنه تم تحديد المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا التي ستكون يوم 28 مايو القادم . كذلك تم تحديد موعد بداية دوري أبطال أوروبا 2022 للمباراة الأولي التي تنطلق بعد تحديد القرعة مباشرةً . والتي يتم نقل أحداثها علي تردد قناة bein sport المفتوحة .
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 والمجموعات المشاركة بالدوري
بعد أن اختتم الحفل الافتتاحي في مدينة إسطنبول بتركيا . جاءت بعدها قرعة دوري أبطال أوروبا وحددت المجموعات المشاركة بعددها المشار أليه . ذلك بجانب أيضاً تحدد المستوي الأول وتكون مشاركةً به فرق . بايرن ميونخ ، أتليتكو مدريد ، ليل ، أنتر ميلان ، مانشستر سيتي ، فيا ريال ، سبورتنج لشبونة ، تشيلسي . كما تأتي المجموعة الثانية التي تضم برشلونة يوفينتوس ، ليفربول ، مانشستر يونايتد ، باريس سان جيرمان ، ريال مدريد ، إشبيليه ، بوروسيا ، دورتموند . كذلك تحدد المستوي الثالث في دوري أبطال أوروبا . أتالانتا ، شاختار (موناكو ) ، أياكس ، لايبزيج ، سالزبورج ، أمستردام ، ريد بول ، زينيب ، بنفيكا ، فياريال . كما تأتي في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 المستوي الرابع . دينامو زغرب ، ميلان ، كوبنهاجن ، بروج ، سلافيا براج ، مالمو ، دينامو كييف ، فولفسبورج .
المواعيد المحددة في بداية كافة المباريات بالدوري
- موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 في الجولة الأولي ستكون 14 ، 15 سبتمبر .
- كما تحدد موعد مباريات الجولة الثانية بالدوري يوم 28 من شهر سبتمبر .
- كذلك موعد دوري أبطال أوروبا بالجولة الثالثة ستكون يومي 19 ، 20 سبتمبر .
- تلك المواعيد بجانب موعد بداية المجموعة الرابعة ستكون يومي 2 ، 3 نوفمبر .
- كما تحددت مواعيد الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا يومي 23 ، 24 نوفمبر .
- كذلك بجانب المواعيد الخاصة بالمجموعة السادسة تحددت يومي 7 ، 8 ديسمبر .
- تلك المواعيد جميعها التي تم تحديدها في الدور الأول في الدوري .
- كما في حالة إعلان مباريات الدور الثاني بالدوري سنعرضها لكم بشكل تفصيلي فيما بعد .
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 التي تحددت المجموعات الثمان المشاركة . تلك التي عددها الإجمالي 32 فرقة مشاركة وتم عرض المباريات في دوري أبطال أوروبا . تلك التي تم تقسيمها علي ستة مجموعات وتم عرض كافة التواريخ التي تقام بها مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد .
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