قرعة نارية لمجموعات دوري أبطال أوروبا

قرعة نارية لمجموعات دوري أبطال أوروباأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، والتي أجريت يوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، عن مجموعات ضمت عدة أندية قوية في مجموعة واحدة.

وجاءت في المجموعة الأولى أندية مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي- لايبزيغ الألماني- كلوب بروج البلجيكي. وفي الثانية : أتلتيكو مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- بورتو البرتغالي- ميلان الإيطالي. وفي المجموعة الثالثة : سبورتنغ لشبونة البرتغالي- بوروسيا دورتموند الألماني- أياكس الهولندي- بشكتاش التركي. والمجموعة الرابعة : انتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- شيريف تيراسبول بطل مولدوفا. والمجموعة الخامسة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- بنفيكا البرتغالي- دينامو كييف الأوكراني. والمجموعة السادسة : فياريال الإسباني- مانشستر يونايتد الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- يانغ بويز السويسري. والمجموعة السابعة : ليل الفرنسي- إشبيلية الإسباني- ريد بول سالزبورغ النمساوي- فولفسبورغ الألماني. والمجموعة الثامنة : تشيلسي الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- زينيت سان بطرسبرغ الروسي- مالمو السويدي.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة فيما تنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعات إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام جولات دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم في الفترة من منتصف سبتمبر المقبل وحتى الثامن من ديسمبر المقبل طبقا للجدول المعلن، ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرغ في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2021.