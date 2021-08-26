القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا 2022 وما هي المجموعات المشاركة بالدوري

القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا 2022 للموسم الجديد الذي سينطلق من مدينة إسطنبول التركية . ستنقل كافة أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا . بجانب أيضاً الحفل الافتتاحي لدوري أبطال أوربا . تلك القنوات هي بي أن سبورت الرياضية . بجانب نقل أحداث القرعة يتم عرض مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 المشاركة بالدوري للموسم الجديد . علي تردد قناة bein sport المفتوحة سواء علي القمر الصناعي عرب سات . بجانب تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة علي النايل سات . كما سنعرض بالمقال كافة أسماء الفرق المشاركة بالدوري .

القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا 2022 والموعد المحدد لبث أحداث القرعة

اليوم بتوقيت القاهرة في تمام السادسة مساءً . بجانب توقيت مكة المكرمة في تمام السابعة مساءً . تلك الموعدين سيكون فيهما بث أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا . الذي تحددت بها مشاركة ثمان مجموعات تحتوي علي 32 فرقة . كما ستكون علي تردد قناة bein sport المفتوحة بث جميع المباريات للفرق المشاركة بالدوري الأوربي للموسم الجديد . كذلك بجانب هذا سيتم توزيع الجوائز الخاصة بأفضل لاعب بالموسم الماضي وأيضاً أفضل مدرب للدوري الأوربي بشكل عام . كافة تلك الأحداث ستكون علي الهواء مباشرةً علي تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة علي النايل سات . كذلك فيما يخص المجموعات المشاركة بأسمائها سنعرضها بالسطور القادمة بالمقال .

المجموعات المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

المجموعة الأولي تضم باريس سان جيرمان ، ريال مدريد ، كلوب بروج . جالطة سراري . المجموعة الثانية تضم بايرن ميونخ ، توتنهام ، رد ستار بلجراد ، أوليمبياكوس . كما قرعة دوري أبطال أوروبا تحددت المجموعة الثالثة مانشستر سيتي ، دينامو زغرب ، شاختار دونستيك . كذلك المجموعة الرابعة تضم يوفينتوس ، أتليتكو مدريد ، لوكو موتيف ، بايرن ليفركوزن . المجموعة رقم 5 في دوري أبطال أوروبا تضم الفرق الكبيرة ليفربول ، نابولي ، سالزبورج ، جينك . تلك المجموعات الخمسة بجانب السادسة التي تضم برشلونة ، دورتموند ، أنتر ميلان ، سلافيا براج . المجموعة السابعة تضم لايبزج ، ليون ، زينيت ، بنفيكا ، وهي فرق ذات تاريخ رائع بكرة القدم . ذلك بجانب المجموعة الثامنة والأخيرة تضم أياكس ، تشيلسي ، فالنسيا ، ليل .

القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا 2022 المفتوحة علي النايل سات

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة علي النايل سات 12765 .

12765 . معدل الترميز لقناة بي أن سبورت 27500 .

معامل التصحيح 5/6 .

الاستقطاب للقناة أفقي .

تردد بين سبورت الثاني علي نايل سات 11054 .

الثاني علي نايل سات 11054 . معدل الترميز لقناة بي أن سبورت 27500 .

معامل التصحيح للقناة 5/6 .

استقطاب القناة أفقي .

تردد بين سبورت للقنوات المفتوحة علي العرب سات

تردد قناة bein sport المفتوحة 12379 . معدل الترميز لقناة بي أن سبورت 27500 . معامل تصحيح الخطأ 2/3 . استقطاب القناة أفقي .

القنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا 2022 تلك التي علي القمرين النايل سات وعرب سات . ذلك تم عرضه بالتفصيل في المقال لكي ما يتسنى . مشاهدة دوري أبطال أوروبا ذلك بجانب قرعة دوري أبطال أوروبا . كما تم عرض الثمان مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 المشاركة بالموسم الجديد .