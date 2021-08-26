نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة هو أحد أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق ومحبي كرة القدم من كل البلاد العربية، وذلك من أجل متابعة الأحداث الرياضية الهامة التي تنقلها القناة عبر شاشتها، بالإضافة إلى التغطية الاخبارية التي تقوم بها قناة bein SPORTS الاخبارية، والتي تغطي كافة الأحداث والفاعليات الرياضية من خلال النشرات الاخبارية والبرامج التي تقوم بها القناة، من أجل وضع المشاهدين داخل أهم الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب والمنافسات، حيث تمتلك شبكة قنوات bein SPORTS حقوق نقل العديد من البطولات في كافة الألعاب بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

وينتظر بفارغ الصبر جماهير كرة القدم العالمية من كل حدب وصوب إجراء مراسم قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، حيث أنها هي البطولة الأقوى والأفضل على مستوى منافسات الأندية، فهي تضم أقوى الفرق الأوروبية في كافة أرجاء القارة العجوز، ويتنافسون فيما بينهم على حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ويعد هذا اللقب هو الأغلى للأندية الأوروبية، خاصة وأن هناك 32 فريقاً من كافة دول أوروبا يتنافسون على التتويج بهذا اللقب، في منافسات تضم أقوى وأهم اللاعبين في مختلف الأندية الأوروبية.

أوليمبياد طوكيو 2020

أعلنت شبكة قنوات bein sports عن نقلها لكافة منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 من خلال شاشاتها، حيث حصلت القناة على حقوق نقل بطولة أوليمبياد طوكيو عبر شاشاتها، كما أعلنت الشبكة أنها ستقوم بنقل بعض منافسات المنتخبات العربية عبر شاشة قناة bein sports المفتوحة، بالإضافة إلى خدمة اخبارية على مدار الساعة من خلال شاشة قناة bein sports الاخبارية والتي ستسلط الضوء على منافسات كافة الألعاب، ونتائج الفرق العربية المشاركة بالبطولة.

قناة bein sports المفتوحة

ومن المعلوم أن شبكة قنوات bein Sports الرياضية تعد أقوى شبكة قنوات رياضية عربية، حيث تمتلك الشبكة العديد من حقوق بث مختلف البطولات في مختلف الألعاب، إذ أن الشبكة تمتلك حقوق بث البطولات الكبرى مثل: كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، وغيرها من الدوريات، بالإضافة إلى امتلاك الشبكة لحقوق بث بطولة الألعاب الأوليمبية، وغيرها من البطولات الكبرى في مختلف الألعاب سواء الفردية أو الجماعية.

bein sports الاخبارية

وكخدمة مجانية من قبل شبكة قنوات Bein sports فإن الشبكة قامت بإطلاق قناة bein sports الاخبارية التي يتم بثها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم القناة بنقل كافة الاخبار الرياضية والتقارير على مدار الساعة، بالإضافة لتغطية لكافة المؤتمرات الرياضية الهامة، والكشف عن أبرز الأخبار الرياضية في مختلف الألعاب.

وتضم قنوات bein sports العديد من المعلقين والمحللين الرياضيين والذين يجذبون أنظار جماهير كرة القدم على وجه الخصوص وجماهير مختلف الألعاب على وجه العموم، كما أنها نجحت في ضم العديد من الأسماء الكبرى في تحليل بعض المباريات من أجل جذب المشاهدين، لمتابعة الأحداث الرياضية عبر شاشتها.

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة

أما عن التردد الخاص باستقبال قناة beIN SPORTS المفتوحة والاخبارية والتي ستنقل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا مرحلة دوري المجموعات والتي ستقام مراسم سحب القرعة من خلال شاشة القناة ماعليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد 12765 أو 11054، وبمعدل ترميز 27500.

وفي حال عدم التردد معكم فيرجى مسح التردد وعمل إدخال له من جديد ثم البدء في البحث، مع العلم أن القناة تعمل على أجهزة الاستقبال التي تدعم نظام HD فقط، حيث لاتعمل القناة على أجهزة الاستقبال العادية.