انت الان تتابع تفاصيل خبر نادي سعودي يفاوض الأهلي لضم ديانج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - دخل مسئولو النصر السعودي في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي حتي يحصلوا على خدمات اللاعب المالي اليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر، قبل غلق موسم الانتقالات في الدوري السعودي.

وبعد انسحاب جالاتا سراي من ضم اللاعب بعد عدم التوصل لاتفاق بسبب القيمة المالية، استغل النادي السعودي هذه الفرصة ليحصل علي خدمات الدبابة المالية المتألق في الفترة الحالية.

وأراد مسئولو نادي النصر السعودي أن يقنعوا ديانج بأن يلعب في الدوري السعودي، لكن اللاعب أدلي بتصريح في وقت سابق بأنه لا يريد اللعب في الخليج ولكنه يريد الاحتراف في الدوريات الأوروبية أو يبقي في النادي الأهلي في حال الفشل في الانتقال لأوروبا.

واشترط الأهلي أن يحصل علي 8 مليون دولار للموافقة علي بيع ديانج لنادي جالاتا سراي التركي أو الحصول علي 7 مليون دولار و20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

ويريد نادي النصر السعودي تجهيز مبلغا ماليا للنادي الأهلي للحصول علي خدمات اللاعب المالي في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ويعد اللاعب المالي ديانج واحد من أهم المواهب الأفريقية التي ظهرت في خط الوسط الدفاعي، وكان له دورا مهما في نجاحات الأهلي وتحقيق الألقاب كدوري أبطال أفريقيا مرتان متتاليان وبرونزية كأس العالم للأندية والدوري المصري وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر.