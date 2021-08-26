موعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم الخميس 2021/08/16 في الدوري والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

يستقبل ملعب مرسول بارك ملعب نادي النصر السعودي، موعد مباراة النصر ضد التعاون في أطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، تنقل المباراة حصرياً عبر شاشة قناة SSC SD 1، يدخل العالمي اللقاء أمام سكري القصيم وهو يبحث عن الفوز ولا شيء أخر، خاصة بعد الهزيمة في الجولة الماضية من فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وفقد أول 3 نقاط في صراع اللقب بعد البداية الجيدة في الجولة الأولى، يحتل فريق النصر قبل هذا اللقاء المركز السابع في ترتيب الجدول برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وحيد سجل الفريق 5 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق النصر اليوم أمام التعاون.

التشكيل المتوقع للنصر ضد التعاون اليوم في الدوري

حراسة المرمى : وليد عبد الله.

خط الدفاع : حمد آل منصور، عبد الله مادو، زاميرو فونيس، سلطان الغنام.

خط الوسط : بيتروس، عبد الله الخيبري، جلال الدين مشاريبوف، تاليسكا، النجعي.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

أما الفريق الضيف اليوم فريق التعاون ” سكري القصيم” فيدخل اللقاء وهو في وضعية صعبة، بعد أن جمع نقطة واحدة من مباراتين خاضهما الفريق في الدوري، خسر مباراة وتعادل في أخرى، سجل الفريق 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويحتل قبل المباراة المركز 12 في ترتيب الجدول، وما يزيد من معانات التعاون الليلة أصابة مدافعه الأساسي محمد زايد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي، يغيب على أثرها لمدة طويله قد تصل إلي 6 أشهر، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق التعاون الليلة أمام النصر.

التشكيل المتوقع لفريق التعاون ضد النصر في الدوري

حراسة المرمى : كاسيو انجوس.

خط الدفاع : ياسين برناوي، دياجو سانتوس، نواف الصبحي، حسن كادش.

خط الوسط : محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سميحان النايت، عبد الله الجوعي، عبد الله ساني.

خط الهجوم : تاومبا.

موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة

19.45 بتوقيت مدينة القاهرة.

20.45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة : SSC SD 1، SSC HD 1.

بطاقة مباراة النصر والتعاون