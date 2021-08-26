نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا 2022 موعد إجراء قرعة دوري المجموعات والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 ينتظر جماهير كرة القدم العالمية من كل حدب وصوب إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر أغسطس من العام 2021، حيث ستقام قرعة دوري المجموعات من دوري الأبطال، وذلك بمدينة اسطنبول التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث سبق وأن تُوج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة من قبل، فيما كان آخر فريق تُوج باللقب هو نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث فاز على نظيره مانشستر سيتي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما في البرتغال الموسم الماضي.

نظام قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا

وقد تم تقسيم الفرق ال 32 المشاركة في دوري المجموعات من دوري الأبطال إلى أربعة مستويات، حيث يضم كل مستوى ثماني أندية، وتجنب القرعة وجود فريقان من نفس البلد في نفس المجموعة، كما تجنب القرعة وقوع أندية روسيا وأوكرانيا في نفس المجموعة.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022

وإليكم الفرق المشاركة في مرحلة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، وذلك حسب تقسيمها حسب المستويات التي وُضعت به الفرق قبل إجراء القرعة.

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، سبورتينج لشبونة، ليل، تشيلسي، فياريال.

أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، سبورتينج لشبونة، ليل، تشيلسي، فياريال. المستوى الثاني: برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إشبيلية.

برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إشبيلية. المستوى الثالث: أياكس أمستردام، أتلانتا، لايبزيغ، بنفيكا، بورتو، سان بطرسبرغ، شاختار، ريد بول سالزبورغ.

أياكس أمستردام، أتلانتا، لايبزيغ، بنفيكا، بورتو، سان بطرسبرغ، شاختار، ريد بول سالزبورغ. المستوى الرابع: ميلان، دينامو كييف، كلوب بروج، يانغ بويز، مالمو، فولفسبورغ، بشكتاش، شيريف تيراسبول.دوري

موعد سحب قرعة د وري أبطال أوروبا 2022

وستنطلق مراسم إجراء قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022 مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيقوم كل من برانيسلاف إيفانوفيتش، ومايكل إيسيان لاعبي تشيلسي بسحب قرعة دوري الأبطال.برانيسلاف إيفانوفيتش، ومايكل إيسيان لاعبي تشيلسي بسحب قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 مساء اليوم الخميس على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS الاخبارية والمفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.