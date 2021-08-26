نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد والفيصلي في الجولة الثالثة بدوري محمد بن سلمان والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي نادي الفيصلي والاتحاد في الجولة الثانية بالدوري السعودي ويدخل فريق الفيصلي المباراة وعينه على النقاط الثلاثة وذلك بعد حصد النقاط الثلاثة لمباراته في الجولة الثانية بالدوري وذلك بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف بينما حقق الفريق التعادل الإيجابي في الجولة مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق وبهذا يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد أربعة نقاط على الجانب الآخر يدخل فريق الاتحاد المباراة بعد خسارته في نهائي البطولة العربية من فريق الرجاء المغربي حيث تعادلا الفريقين في المباراة بأربعة أهداف لكل منهم ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء وحقق الفريق المغربي الفوز فيها ليحقق لقبه الثاني بالبطولة العربية وكان فريق الاتحاد قد تلقي هزيمة في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان عندما فاز فريق الفيحاء عليه بهدف دون رد بينما حقق الاتحاد الفوز في الجولة الثانية عندما فاز على فريق الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي بدوري محمد بن سلمان

يلتقي نادي الفيصلي مع فريق الاتحاد غداً الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي على ملعب الملك سلمان في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة Ssc sports HD5 المجانية وفي تلك المباراة يطمح فريق الاتحاد بتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية وعلي الجانب الآخر يسعى فريق الفيصلي إلى استغلال المعنويات المرتفعة للاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز على النصر في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان.

تاريخ لقاءات وموا الفريقين في بطولة الدوري السعودي

لعب الفريقان ضد بعضهم في البطولة منذ عام ألفين واثني عشر وبلغ عدد لقاءات الفريقين في الدوري السعودي تسعة عشر مرة حقق نادي الفيصلي الفوز في ثمانية مواجهات وحقق الاتحاد الفوز في ستة مواجهات وتعادلا الفريقان في خمسة مواجهات وتعادلا الفريقان في مباراة واحدة وبتاريخ المواجهات بين الفريقين يتفوق نادي الفيصلي على فريق الإتحاد وننتظر نتيجة المواجهة القادمة.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

حراسة المرمى: راكان النجار

خط الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، إيجور كورونادو.

خط الهجوم: المولد، دا سيلفا، رومارينيو.