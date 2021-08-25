نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد ترددات القنوات الرياضية السعودية الناقلة للدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق كرة القدم على ترددات القنوات الرياضية السعودية والتي تقوم بنقل الموسم الجديد من الدوري الممتاز ومحاولة معرفة القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك أو رسوم والناقلة لأحدث مباريات الدوري، وبدأ القنوات الرياضية السعودية في الانطلاق والشهرة منذ عام 1423 هجري وبدأ البث الفعلي لها باسم القنوات الرياضية السعودية والتي تقوم بنقل جميع الأخبار الرياضية والمباريات سواء لكأس الملك أو دوري المحترفين أو كأس ولي العهد.

ترددات القنوات الرياضية السعودية

ينتظر الكثير من الأشخاص موعد انطلاق الدوري السعودي والذي يشارك فيه عددًا من الفرق المحترفة،

والتي لها الكثير من المشجعين والمعجبين.

ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقني أجدد ترددات القنوات الرياضية السعودية،

كما تعد قناة الرياضة السعودية 3 وقناة الرياضة السعودية 4 من أهم القنوات الناقلة للمباريات في نفس التوقيت.

واتخذت تلك القنوات هوية جديدة منذ عام 2019 ليصبح اسمها الرياضية السعودية بدلاً من KSA SPORT،

كما تحتوي على العديد من الحقوق التي تؤهلها لإذاعة المباريات المحلية والعالمية.

من أبرز ما يتم عرضه على تلك القنوات:

دوري المحترفين السعودي.

كما تقوم بعرض مباريات كأس السوبر السعودي.

كذلك تقوم بعرض دوري الدرجة الأولى السعودي.

كما تقوم بإذاعة مباريات كأس العرب لأندية الأبطال.

ألعاب إلكترونية.

كما تقوم بعرض سباقات الخيل.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تقوم بعرض مباريات كرة القدم الخاصة ببطولات الفئات السنية.

كما تقوم بعرض مباريات كأس السوبر الإسباني والإيطالي.

البطولات الرمضانية.

تعرف على أجدد ترددات القنوات الرياضية السعودية لعام 2021

إذا كنت ترغب في مشاهدة التنافس القوي بين فرق الدوري السعودي الممتاز لا تفوت الفرصة،

وتعرف على أجدد ترددات القنوات الرياضية السعودية الخاصة بالنايل سات والعرب سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 1228412149

الاستقطاب: عمودي V أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 1214912015

الاستقطاب: عمودي H أفقي V

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: ياه سات

التردد: 1241811746

الاستقطاب: عمودي V أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/68/9

تعرف على تردد قناة SSC الرياضية السعودية