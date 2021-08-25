تردد SSC الرياضية المجاني 2021 تردد القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين

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عمر شويل - جدة نستعرض كيفية ضبط تردد SSC الرياضية المجاني 2021 الناقلة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021م، حيث تمتلك قنوات SSC الحق الحصري في بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والرقمية (شاهد VIP أو عبر جهاز Gobx)، وهذا ما تم الإعلان رسمياً من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية حقوق بث مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عبر قنواتها الفضائية والقنوات الرقمية الأخرى لمدة موسم رياضي واحد فقط “سنة واحدة”، ومن خلال ثقفني يمكنكم الإطلاع على ترتيب الدوري السعودي الآن بعد نهاية الجولة الأولى، والتعرف على تردد SSC السعودية ومواعيد مباريات اليوم في جدول الدوري السعودي 2021، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لشراء تذكرة حضور المباراة القادمة بالدوري.

تردد SSC الرياضية المجاني 2021

تم إطلاق وتدشين مجموعة قنوات SSC الفضائية الرياضية السعودية من قبل شركة الرياضة السعودية باعتبارها المالك الحصري لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغيره من البطولات والدوريات الأخرى بالتعاون مع مجموعة MBC للبث الفضائي، وتحتوي باقة القنوات على قنوات بتقنية SD العادية وأخرى بتقنية HD الفائقة الجودة.

ويتم البث من خلالها على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات بدر 6 وسهيل سات بشكل مجاني من خلال ضبط تردد القنوات المعلن عنه، فمن يرغب في الحصول على ترددات قنوات SSC Sports المفتوحة مجاناً يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

ترددات قناة SSC عرب سات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات SSC المجاني

تم الإعلان رسمياً من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن أن الرابطة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقومون خلال الفترة القادمة بطرح الكراسة الخاصة بحقوق النقل الفضائي لمسابقات كرة القدم السعودية اعتباراً من الموسم القادم 2022-2023م أمام القنوات الفضائية التي ترغب في ذلك، وقد جاء هذا القرار رغبةً في تطوير جوانب النقل التليفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية خلال السنوات المقبلة.

ومن يرغب في التعرف على تردد SSC الرياضية المجاني 2021 المفتوحة وبيان شركة SSC الرياضية، بالإضافة إلى ذلك التعرف أيضاً على باقات القنوات على جهاز GOBX وشاهد VIP، والإطلاع على بيان شركة الرياضة السعودية الرسمي فيما يتعلق بحقوق البث الفضائي والرقمي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نهائي دوري أبطال آسيا عبر قنوات SSC

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استضافة المملكة العربية السعودية نهائي دوري أبطال آسيا 2021م لكرة القدم والأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب، وقد تم التأكيد من جانب شركة الرياضة السعودية SSC على حصول قنوات SSC الرياضية الفضائية على حقوق بث أو نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري عبر شاشاتها داخل المملكة.

شركة الرياضة السعودية SSC

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودي عن إتاحة القنوات الرياضية كاملةً (7 قنوات) بتقنية اتش دي بخلاف القنوات المجانية المفتوحة عرب سات بدر 6 تبث المحتوى الرياضي بتقنية HD باشتراك على منصة شاهد أو عبر جهاز Gobx، حيث تحتوي مجموعة قنوات SSC سبورت على 7 قنوات رياضية، وتتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة.

بينما يتوفر فقط أربعة قنوات بتقنية SD العادية وهم (SSC 1 & 5 & 6 & 7)، ويمكنكم الآن التعرف على طريقة تنزيل قنوات SSC الرياضية المجانية والمشفرة للاستمتاع بمشاهدة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، ومشاهدة كافة الأحداث الرياضية المنقولة مجاناً على القنوات الرياضية SSC أو المشفرة من خلال ثقفني.

طريقة ضبط ترددات قنوات SSC Sports السعودية الرياضية

من يرغب في الحصول على قائمة قنوات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال ضبط التردد الجديد أو تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 الفضائية المجانية وفق ما تم الإعلان عنه من قبل شركة الرياضة السعودية من خلال توجيه الطبق اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديك (عرب سات بدر 6 – نايل سات – سهيل سات)، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الرسيفر “التركيب”.

النقر على قائمة الترددات.

الضغط على زر “إضافة” لإضافة قنوات جديدة من خلال النقر على الزر باللون المحدد بالقائمة.

إدخال تردد قنوات SSC سبورت عربسات 12418 باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

النقر على زر “OK”.

سيظهر رسالة تفيد بأن المرسل أو التردد موجود.

قم بالنقر على زر “بحث”.

وسيتم تنزيل قنوات SSC الرياضية بشكل فوري ومجاني على قائمة القنوات بالرسيفر لديك بتقنية SD العادية، أما في حال الرغبة في متابعة باقة قنوات اس اس سي الرياضية بشكل كامل وبتقنية HD فائقة الدقة، فعليك الاشتراك في باقة الدوري السعودي من خلال منصة شاهد VIP الإلكترونية وجهاز جي بوكس الفضائي مقابل دفع الاشتراك الشهري المحدد من جانب الشركة.

المباريات المنقولة على قناة SSC 7 HD الفضائية

أعلنت شركة الرياضة السعودية من خلال الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نقل مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD عالية الدقة وبشكل حصري فقط على قناة SSC 7 HD من خلال شاهد VIP وجهاز GOBX الفضائي، حيث يمكن متابعة المباريات المنقولة عبر القناة من خلال الاشتراك في باقات شاهد وشراء جهاز جي بوكس.

وسوف يتم إقامة الدورين ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر لعام 2021م، على أن يتم إقامة المباراة النهائية في تاريخ 23 نوفمبر 2021م، وقد قرر الاتحاد الآسيوي في وقتٍ سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم من أجل استضافة مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر لعام 2021م.

هل قنوات SSC مشفرة؟

أطلقت مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية عدداً من القنوات الرياضية التي يمكن مشاهدتها بالمجان من خلال ضبط تردد SSC أو باشتراك شهري أو سنوي، ومن المقرر أن يتم بث مباريات الجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بشكل مجاني بجودة HD عالية الدقة والجودة لمن يمتلك جهاز Gobx فقط.

ثم يبدأ تشفير مباريات الدوري السعودي بدايةً من الجولة الرابعة، حيث يمكن مشاهدة المباريات مجاناً حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم، ويجب العلم أن هذا لن يسرى إلا على القنوات التي تبث محتواها بتقنية HD فقط، إذاً يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية اتش دي حتى التاريخ المذكور مجاناً، وبعد ذلك يبدأ تشفير الدوري.

كما يمكنكم متابعة كافة مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني بالكامل من خلال تنزيل تردد SSC الرياضية المفتوحة 2021 على القمر الصناعي بدر 6 أو عبر نايل سات وسهيل سات، ولكن يجب العلم أن قنوات SSC المفتوحة مجاناً تبث بتقنية SD العادية، ويمكن ضبط تردد SSC الرياضية المجاني 2021 على كافة الرسيفرات الآن.

تردد SSC الرياضية الجديدة المفتوحة والمشفرة

أكدت شركة الرياضة السعودية على إمكانية متابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الجديد الذي من المقرر أن يتم نقله عبر قنوات مجانية مفتوحة بتقنية Sd وعبر قنوات مشفرة بتقنية HD عالية الجودة، فمن يرغب في الاشتراك في الباقة المدفوعة يمكنه ذلك من خلال شراء جهاز جي بوكس أو من خلال منصة شاهد VIP.

حيث تم الإعلان رسمياً عن قيمة اشتراك قنوات SSC الرياضية الفضائية المشفرة التي يمكنكم الحصول عليها من خلال شراء جهاز GOBX الاشتراك بباقة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة شاهد VIP التابعة لمجموعة قنوات MBC، أما عن كيفية الحصول على قنوات SSC المفتوحة مجاناً، فيتم ذلك من خلال ضبط تردد قنوات SSC الرياضية المعلن عنه من قبل شركة الرياضة السعودية الموضح بالجدول المرفق.

تردد SSC الرياضية 2021 البطولات الآسيوية

تم التأكيد من جانب شركة الرياضة السعودية على أنه سيتم نقل جميع مباريات كرة القدم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها الفضائية SSC الرياضية المتاحة على منصة شاهد VIP وعلى جهاز GOBX الفضائي بتقنية HD عالية الدقة، حيث أصبح بمقدور محبي وعشاق الرياضة متابعة الأحداث الرياضية الهامة عن طريق قنوات سعودية رياضية للاستمتاع بالمحتوى الرياضي.

بالإضافة إلى تقديم تغطية شاملة لكافة المباريات المنقولة من خلال قنوات SSC الرياضية باستضافة مجموعة مميزة من المحللين الفنيين المختصين وغيرهم، حيث يمكن الحصول على قنوات اس اس سي بتقنية اتش دي عالية الدقة من خلال الاشتراك بالباقات المتوفرة اعتباراً من تاريخ 6 سبتمبر 2021م.