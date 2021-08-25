شكري الخطوي مدربا جديدا لنادي أحد السعودي

أعلن نادي احد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع المدرب التونسي شكري الخطوي لمدة موسم واحد للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الناشط في بطولة الدرجة الاولى.



وكان شكري الخطوي نجح خلال الموسم الماضي في قيادة اتحاد تطاوين للبقاء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى وقد سبق له تدريب عدة اندية اخرى في تونس على غرار نادي حمام الانف واتحاد

بنقردان والملعب التونسي واولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل قابس ونجم المتلوي. كما تم تعيينه في اوت 2017 مدربا للمنتخب التونسي لاقل من 23 عاما وذلك الى غاية فيفري 2019.



يذكر ان نادي احد تعاقد في وقت سابق مع لاعب الوسط التونسي عدي بلحاج لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق نادي حمام الانف.



وانهى نادي احد بطولة الموسم الماضي في المركز السادس من بين 20 فريقا في بطولة الدرجة الاولى السعودية التي ستنطلق في موسمها الجديد 2021-2022 يوم 6 سبتمبر المقبل.

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