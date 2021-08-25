موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه النادي الأهلي اليوم الجونة على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء

وسيتم إقامة مباراة الأهلي الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث طلب موسيماني من لاعبيه بمواصلة الانتصارات انتظارًا هدية الزمالك، والذي يحتل القمة بفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر، وتنتظره مواجهة مع الإنتاج الحربي اليوم أيضًا.

واشتعل الصراع على لقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه المعروف وحامل اللقب الأهلي، قبل جولتين من النهاية.

ويحتاج الأهلي للفوز بمواجهة الليلة وكذلك مواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة، للوصول إلى 78 نقطة، مع تعثر الزمالك بتعادلين في مباراتين، أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ويراهن الأهلى على مواصلة انتصاراته أملًا في تعثر الزمالك والصعود لقمة الدوري المصري، والارتهان بأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة المارد الأحمر، والذي استطاع الفوز على الفارس الأبيض ذهابًا والتعادل معه إيابًا بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 21 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 67 هدف، وتلقت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 13 مواجهة أخرى، وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 33 هدف، وتلقت شباكه 38 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء من الدوري المصري، مع وجود أستوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.