نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر أخبار الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وضمك ، مرة أخرى تستأنف مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم 2021/2022 ، وتحديدًا من الجولة الثالثة، في مرحلة الذهاب، التي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء، بمباراتين، تجمع الأولى فريقي الرائد والحزم ، فيما تُقام بعدها مباراة ضمك والحزم ، والتي يحتضنها ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم شرق المملكة.

في السطور المقبلة، نتعرف على آخر كواليس وتفاصيل مباراة الأهلي وضمك ، والمواعيد والقنوات الناقلة، إضافةً إلى وضع الفريقين في جدول المسابقة بالموسم الجديد، علاوة على آخر أخبار الناديين من مصادرهما الرسمية.

نادي الأهلي

ننطلق جولتنا مع أصحاب الأرض والجمهور فريق نادي الأهلي السعودي ، الذي لم يقدم في الجولتين الماضيتين المتوقع والمأمول منه، بصفته أحد أقطاب كرة القدم السعودية، وهو خامس أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري السعودي برصيد 3 ألقاب، كان آخرها في موسم 2015-2016 ، في حين حقق الوصافة 9 مرات، آخرها كان في نسخة 2017-2018 .

وفي الموسم الحالي، وخلال الجولتين الأوليين من البطولة المحلية الأقوى خليجيًا وضمن الأقوى على الصعيدين العربي والآسيوي، لم يتمكن قلعة الكؤوس من إحراز أي انتصار، حيثما تعادل في المباراة الافتتاحية مع الفيصلي بهدف لكل فريق، ليكررها خارج الديار في الجولة الثانية ولكن بنتيجة (2-2) مع فريق نادي الحزم السعودي.

وعلى ضوء النتائج السابقة، يحتفظ الإمبراطور بالمركز الثاني عشر، الغير مقبول بالطبع من قبل جماهير نادي أهلي جدة ، برصيد نقطتين، وصافي (0) هدف.

وبإمكان الأسود الظفر بوصافة الجدول مبكرًا، ولو بشكل مؤقت، ولكن شريطة تحقيق الفوز في مباراة الأهلي وضمك ، علاوة على تعادل طرفي مباراة الرائد والحزم في أولى مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

وعن آخر أخبار نادي الأهلي السعودي فقد بدأ الفريق مساء أمس الأحد، برنامجه التدريبي استعدادًا لملاقاة نادي الحزم بعد غدٍ الأربعاء، وشملت الحصة التدريبية، عددًا من التدريبات التكتيكية على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، وبناء الهجمات، فضلًا عن تدريبات خاصة لمدافعي الفريق.

كما بدأ النجم السوري عمر السومة برنامجه العلاجي على إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مشاركته مع الأهلي أمام الحزم ، حيث تعرض للإصابة بتمزق من الدرجة الثانية.

وحرص الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، يوم أمس الثلاثاء 24 أغسطس 2021 ، على حضور مأدبة عشاء في معسكر الفريق، من أجل تحفيز اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالفريق، قبيل المواجهة الهامة بين الأهلي وضمك في الدوري السعودي.

نادي ضمك

على الجانب الآخر، ومع نادي ضمك السعودي ، الضيف في لقاء الأربعاء، والذي يسجل حضوره الثالث على التوالي والرابع في تاريخ مشاركاته بالمسابقة المحلية السعودية، حيث كان الإنجاز الأفضل نسبيًا للفريق هو احتلال المركز العاشر في مشاركته الثانية بموسم 2019/2020 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم .

وفي الموسم الجاري، قدم ضمك أداءً أفضل نسبيًا من منافسه في لقاء الأربعاء، حيثما خسر أمام النصر في الجولة الأولى بنتيجة (4-1)، ولكن نجح في الجولة الثانية في قلب الطاولة مع ضيفه فريق الطائي العريق والعائد مجددًا إلى المنافسات المحلية، بهدف نظيف.

وبناءً على هذا، يتفوق فارس الجنوب حاليًا على مضيفه في مباراة الأهلي وضمك يوم الأربعاء المقبل، بفارق 3 مراكز، إذ يحتل المرتبة التاسعة برصيد 3 نقاط وصافي (-2) هدف.

وعلى غرار الأهلي، يتمتع ضمك بفرصة تاريخية، قد تمكنه من اعتلاء صدارة جدول الدوري السعودي، التي يحتلها نادي الهلال السعودي (حامل اللقب) حاليًا، أو الوصافة على أقل تقدير، ولكن بشرط الفوز على الأهلي، وتعادل الحزم والرائد في مباراتهما المقامة الأربعاء أيضًا.

ومن آخر أخبار نادي ضمك السعودي ، فعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، واصل الفريق الأول استعداداته المكثفة للمواجهة المرتقبة مع نادي الأهلي السعودي ، والتي تمثل أهمية كبيرة للفريق، في مشواره بالموسم الجديد، والذي يطمح خلاله لتحقيق إنجاز في ظل ندرة النتائج والألقاب بالنسبة لـ فارس الجنوب.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي على الملعب الرديف في ستاد الملك عبدالله استعداداته لـ مباراة الأهلي وضمك، والتي تُقام اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 ، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك بحضور الأستاذ صالح أبونخاع رئيس مجلس إدارة نادي ضمك .

تاريخ مواجهات الأهلي وضمك

على صعيد التاريخي للمواجهات، وعلى عهدة المصادر المتعددة التي رصدناها، فقد التقى فريق الأهلي وضمك ، 12 مرة من قبل، منهم 10 مواجهات رسمية و2 وديًا.

حيث تمكن قلعة الكؤوس من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، بينما أحرز فارس الجنوب 3 انتصارات، وخيم التعادل على مواجهات الفريقين مرتين.

على المستوى التهديفي، سجل نادي الأهلي السعودي 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي وضمك

من المقرر أن تقام مباراة ضمك والأهلي يوم الأربعاء المقبل، عند التاسعة إلا الربع مساءً (8.45 م) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع (7.45 م) بتوقيت القاهرة.

ولم يُحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن الطاقم التحكيمي المخصص لإدارة المباراة، وسنعلن عنه في حين صدور البيان الرسمي من الاتحاد.

وستُنقل المباراة كما المعتاد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة، والتي تُبث عبر القمر الصناعي عرب سات 2B على تردد 12418 باستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾ ، وذلك عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وأعلنت الشبكة الرياضية السعودية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي) عن تولي المعلقين الرياضيين السعوديين، فهد الدريبي و جعفر الصليح مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور التالية على تغطية شاملة لـ مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي موسم 2021/2022 والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وموقف الفريقين في الموسم الحالي، إضافةً لـ آخر أخبار الناديين، وتاريخ المواجهات بينهما، إلى جانب موعد مباراة ضمك والأهلي والقنوات الناقلة والترددات.