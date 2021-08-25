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عمر شويل - جدة موعد مباريات الدوري الفرنسي 2021، بعد انضمام اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد مرور ما يقرب من 21 عام مع لعبه في فريق برشلونة، أصبحت جميع الانظار الآن متجهة حول فريق باريس سان جيرمان لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني الجديد وهو يلعب مع فريقه في مباريات الدوري الفرنسي المنتظرة، نقدم لكم موعد بداية الدوري الفرنسي لمشاهدة المباريات.

موعد الدوري الفرنسي 2021

توري الفرنسي لهذا العام هو الدوري رقم 84، وقد بدءت أولى مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى منذ يوم الجمعة الماضي الموافق السادس من شهر أغسطس، وستقام ثلاث مباريات في الدرجة الأولى هما الجولة 7 و16 و19، وقد قامت اللجنة التنفيذية للمباريات بتحديد الجولة التاسعة عشر لتكون هي مباراة منتصف الموسم وستتم بيوم الثاني والعشرين من ديسمبر الموافق يوم الأربعاء.

وسيتم استكمال المباريات في عام 2022 لتبدأ بالمبارة رقم عشرين في يوم 7 و8 و9 يناير، وستكون الجولة الأخيرة رقم 38 بيوم السبت الموافق الواحد والعشرين من مايو.

جدول مباريات الدوري الفرنسي

تتوجه الكثير من الأنظار الآن حول الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان لمشاهدة اللاعب الجديد وهو يلعب مع الفريق في مباريات الدوري الفرنسي، وستكون المباريات كالتالي وفقًا لهذا الجدول: