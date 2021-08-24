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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الدوري الفرنسي 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباريات الدوري الفرنسي 2021، بعد انضمام اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد مرور ما يقرب من 21 عام مع لعبه في فريق برشلونة، أصبحت جميع الانظار الآن متجهة حول فريق باريس سان جيرمان لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني الجديد وهو يلعب مع فريقه في مباريات الدوري الفرنسي المنتظرة، نقدم لكم موعد بداية الدوري الفرنسي لمشاهدة المباريات.
موعد الدوري الفرنسي 2021
توري الفرنسي لهذا العام هو الدوري رقم 84، وقد بدءت أولى مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى منذ يوم الجمعة الماضي الموافق السادس من شهر أغسطس، وستقام ثلاث مباريات في الدرجة الأولى هما الجولة 7 و16 و19، وقد قامت اللجنة التنفيذية للمباريات بتحديد الجولة التاسعة عشر لتكون هي مباراة منتصف الموسم وستتم بيوم الثاني والعشرين من ديسمبر الموافق يوم الأربعاء.
وسيتم استكمال المباريات في عام 2022 لتبدأ بالمبارة رقم عشرين في يوم 7 و8 و9 يناير، وستكون الجولة الأخيرة رقم 38 بيوم السبت الموافق الواحد والعشرين من مايو.
جدول مباريات الدوري الفرنسي
تتوجه الكثير من الأنظار الآن حول الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان لمشاهدة اللاعب الجديد وهو يلعب مع الفريق في مباريات الدوري الفرنسي، وستكون المباريات كالتالي وفقًا لهذا الجدول:
- فريق موناكو مع لوريان يوم 13/8.
- وفريق نيس مع فريق ليل يوم 14/8.
- فريق ستراسبورغ مع بي اس جي يوم 14/8.
- وفريق أولمبيك ليون مع فريق أنجيه يوم 15/8.
- فريق مونبلييه مع ريمس يوم 15/8.
- وفريق ميتز مع فريق نانت يوم 15/8.
- فريق تروا مع كليرمونت يوم 15/8.
- وفريق رين مع فريق بريست يوم 15/8.
- فريق سانت إتيان مع لنس يوم 15/8.
- وفريق بوردو مع فريق أولمبيك مارسيليا يوم 15/8.
- فريق بي اس جي مع بريست يوم 20/8.
- وفريق لنس مع فريق موناكو يوم 21/8.
- فريق ليل مع سانت إتيان يوم 21/8.
- وفريق كليرمونت مع فريق أولمبيك ليون يوم 22/8.
- فريق لوريان مع مونبلييه يوم 22/8.
- وفريق أنجيه مع فريق بوردو يوم 22/8.
- فريق تروا مع ستراسبورغ يوم 22/8.
- وفريق ريمس مع فريق ميتز يوم 22/8.
- فريق نانت مع رين يوم 22/8.
- وفريق أولمبيك مارسيليا مع فريق نيس يوم 22/8.
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