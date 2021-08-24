متى موعد كأس العالم للأندية 2022؟

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عمر شويل - جدة موعد كأس العالم للأندية 2022، من المباريات التي ينتظرها محبي ومتابعي الكرة حول العالم هو مباريات كأس العالم للأندية، إذ أن هذه المباريات تجمع بين الكثير من الفرق من مختلف القارات لتشهد منافسة قوية بين كل قارة والأخرى، ويشارك النادي الأهلي المصري هذا العام في المباريات وهناك إقبال كبير من المصريين لمشاهدة تلك المباريات لتشجيع بلدهم وناديهم المفضل، لهذا نقدم لكم معلومات عن كأس العالم للأندية وموعد إقامته.

متى يقام كأس العالم للأندية؟

تقام مباريات كأس العالم للأندية بكل عام وفاز فريق بايرن ميونخ العام الماضي بالكأس بعد منافسة الكثير من الفرق، وهذا العام سيشارك النادي الأهلى لتكون المرة الثانية على التوالي، لهذا هناك ترقب كبير من المصريين ومشجعي النادي الأهلي لتلك المباريات.

أما عن موعد كأس العالم للأندية فإن الفيفا حتى الآن لم تحدد الموعد النهائي ولكن تبدأ المباريات عامةً في شهر ديسمبر 2021 لتستمر في عام 2022، فهناك انشغال كبير في الفترة الحالية بسبب تصفيات كأس العالم وتحديد الفرق المشاركة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

نظام مباريات كأس العالم للأندية يتم بمنافسة فرق الست قارات المعروفة والفريق المغلوب يخرج من أول مباراة، أما عن المباراة النهائية فإذا كانت انتهت بالتعادل يتم التوجه لركلات الجزاء حتى يفوز إحدى الفريقين، ولكن حتى الآن لم تحدد الفرق النهائية المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، ولكن ينضم فريق المارد الأحمر لفوزه بدوري أبطال أفريقيا وكذلك نادي تشيلسي الإنجليزي لحصوله على دوري أبطال أوروبا، ومع اقتراب موعد المباريات سيتم تحديد الفرق التي ستشارك في المباريات بشكل نهائي.

الفرق الأكثر فوزًا بكأس العالم للأندية

ونقدم لكم بعض المعلومات حول الفرق التي فازت بكأس العالم أكثر من مرة وأكثر فريق فائز بالكأس على مدار السنوات الماضية: