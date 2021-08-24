نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراه النصر والتعاون في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر الأخبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه النصر والتعاون ، استكمالًا لمباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، والتي تنطلق يوم غدٍ الأربعاء، بمواجهتين، تجمع الأولى الرائد والحزم، وفي الثانية حيث مباراة الأهلي وضمك التي تعد الأقوى والأبرز في اليوم الافتتاحي للجولة الثالثة.

وعلى ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، تنطلق بعد غدٍ الخميس، مباراة التعاون والنصر ، حيث يتوقع أن تجذب الآلاف بل الملايين من المشجعين والمتابعين، من محبي العالمي وسكري القصيم.

في السطور المقبلة، نتعرف أكثر على تفاصيل مباراة النصر والتعاون وكواليس الساعات الأخيرة من أخبار الناديين العريقين، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة، وتاريخ المواجهات بين الفريقين.

نادي النصر

نبدأ جولتنا مع فريق نادي النصر السعودي ، الذي يقدم هذا الموسم مستوىً متميز نسبيًا، قياسًا بالجولتين الأوليين، وبالنظر إلى الاهتزاز العنيف الذي شهده في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في تعديل المسار وإنهاء الموسم الماضي في الدوري السعودي في المركز السادس.

وفي الموسم الحالي من دوري المحترفين السعودي، نجح العالمي في إحراز الفوز في أولى الجولات بنتيجة (4-1) على حساب نادي ضمك ( حديث العهد بـ كرة القدم السعودية )، ولكن تلقى خسارة مفاجئة أمام مضيفه الفيصلي في الجولة الثانية من المسابقة المحلية السعودية.

وعلى ضوء تلك النتائج، يحتل الفريق النصراوي حاليًا المركز الخامس في جدول البطولة السعودية (الأقوى خليجيًا ومصنفة ضمن الأفضل عربيًا وآسيويًا)، برصيد 3 نقاط وصافي (2) هدف، وبوسعه الانقضاض على صدارة الجدول، حال فوزه في مواجهة التعاون، بالإضافة إلى تراجع المنافسين وفي طليعتهم الزعيم الهلالي حامل اللقب، وصاحب النقاط الست، حيث مباراة الهلال والباطن والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ومن آخر أخبار نادي النصر السعودي ، وعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث واصل الفريق استعداداته المكثفة لـ مباراة النصر والتعاون المقررة مساء بعد غدٍ الخميس، حيث شهدت تدريبات الأمس التمارين في صالة الحديد أو الجيم بالإضافة إلى التدريب على اللعب من لمسة واحدة، وكذلك إقامة فعاليات تدريبية على جوانب لياقية متعددة ومتنوعة، والتدريب أيضًا على المناورات في منتصف الملعب ولعب الكرات العرضية القوية والمؤثرة.

نادي التعاون

في المقابل، ومع نادي التعاون السعودي ، الذي يحل ضيفًا على منافسه نادي النصر، حيث يخوض الفريق منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، منتشيًا بنتائجه المتميزة في الموسم الماضي، والتي أنهى على إثرها الموسم في المركز الرابع، وكان قاب قوسين أو أدنى من احتلال أحد المراكز الثلاث – التي احتلها على الترتيب الهلال والشباب والاتحاد – المؤهلة لـ بطولة دوري أبطال آسيا (التصفيات والمجموعات).

وفي الموسم الحالي، وخلال الجولتين الماضيتين من عمر البطولة السعودية، فشل سكري القصيم في تحقيق أي انتصار يذكر حتى الآن، حيثما تعادل في مباراة مثيرة مع مضيفه نادي الحزم بنتيجة (3-3) في الجولة الأولى، قبل أن يخسر في اللحظات الأخيرة أمام الزعيم وحامل لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي نادي الهلال في الجولة الثانية بنتيجة (1-2).

بناءً على هذا، يحتل الفريق في الوقت الحالي، مركزًا لا يليق بـ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018/2019 على حساب العميد الاتحادي، إذ يقع في المركز الـ13 وقبل ثلاثي القاع الذي يضم حاليًا أندية الشباب والفتح والطائي، حيث يمتلك التعاون نقطة يتيمة وصافي (-1) هدف، ويمكن لـ نادي التعاون تعديل أوضاعه في الجدول حال تحقيقه الفوز في مباراه النصر والتعاون ، حيث سيصل إلى النقطة الرابعة، وقد يمكنه اقتناص المركز الرابع ولو مؤقتًا الذي يحتله نادي الفيحاء برصيد (4) نقاط، مع ضرورة تسجيل عدد وافر من الأهداف، مع انتظار نتائج باقي المنافسين.

وحول آخر أخبار نادي التعاون السعودي ، فقد احتفى الفريق الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1956 وعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بمقطع مصور، بعودة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز إلى القلعة القصيمية مجددًا، في ولاية ثانية، يأمل خلالها في تحقيق إنجازٍ جديد، يفوق ما تمكن من تحقيقه في الولاية الأولى في موسم 2015/2016 من احتلال المركز الرابع والتأهل للمرة الأولى في تاريخه النادي السعودي إلى دوري أبطال آسيا 2017 قبل أن يودعها من دور المجموعات.

وعلى غرار مضيفه نادي النصر السعودي ، واصل التعاون استعداده للمواجهة القوية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 ، حيث أدى الفريق مرانه بقيادة مدربه الوطني محمد العبدلي، وبدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء والتسخين وتدريبات اللياقة البدنية، كما شهدت تقسيم الفريق إلى مجموعتين، والتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة، فضلًا عن التمرين على تنفيذ عدة جمل تكتيكية.

في السياق ذاته، أظهرت الفحوصات الطبية داخل نادي التعاون، إصابة مدافع الفريق اللاعب نواف الصبحي بتمزق في العضلة الضامة، ما يستلزم خضوعه لفترة علاج تمتد من ثلاث إلى أربعة أسابيع، ما يعني خسران الفريق القصيمي لجهوده في مواجهتي النصر والأهلي على الترتيب.

كما منح الجهاز الطبي في التعاون الراحة لمدة أسبوع لـ المهاجم السعودي فهد الرشيدي بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ الخلفية.

تاريخ مواجهات النصر والتعاون

تاريخيًا، جمعت فريقا التعاون والنصر 36 مواجهة من قبل، جميعهم كانوا في منافسات رسمية، تنوعت بين الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة لـ كأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد السعودي و كأس الأمير فيصل بن فهد (على اختلاف مسمياتهم ورعاة تلك المسابقات ما بين دوري عبد اللطيف جميل و دوري زين وغيرها) و دوري أبطال آسيا .

كانت الغلبة والتفوق الأكبر لـ العالمي بـ27 فوزًا مقابل 5 انتصارات لـ سكري القصيم ، فيما خيم التعادل على مواجهات النصر والتعاون في 4 مناسبات.

على الصعيد التهديفي، سجل نادي النصر 76 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا تعاونيًا.

وعن أكبر نتيجة تحقيق في تاريخ لقاءات الفريقين فكانت من نصيب نادي النصر السعودي أيضًا، والذي حقق الفوز بسداسية نظيفة، وذلك في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 1997/1998.

للاطلاع على نتائج المواجهات في كافة البطولات والمسابقات طالع الصورة أدناه:

موعد مباراه النصر والتعاون والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي لتقام مساء الخميس المقبل عند السابعة إلا الربع (6.45 م) بتوقيت السعودية ، الثامنة إلا الربع (7.45 م) بتوقيت القاهرة.

ولم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن حكم مباراة الخميس بين النصر والتعاون وسيتم الكشف عنه في حين صدوره.

ومن المقرر وكما المعتاد أن تنقل شبكة قنوات SSC السعودية فعاليات وأحداث المباراة، والتي تبث عبر القمرين الصناعيين Intelsat-907 على تردد 12418 واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3 ، و Arabsat Badr 6 على تردد 11747 وبنفس القيم السابقة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كواليس وتفاصيل مباراه النصر والتعاون وآخر أخبار الفريقين وموقفهما حتى الآن في جدول الدوري السعودي إضافة إلى تاريخ مواجهات الناديين العريقين وموعد مباراة التعاون والنصر والقنوات الناقلة.