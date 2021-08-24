أهم مباريات اليوم المواعيد والقنوات الناقلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لكم أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المارد الأحمر مع فريق الجونة، بينما يلتقي الفارس الأبيض مع نادي الإنتاج الحربي في مباراة الحسم. جدير بالذكر أن نادي الزمالك استطاع توسيع الفارق بينه وبين النادي الأهلي إلي أربع نقاط ويحتاج للفوز اليوم لحسم اللقب لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والجونة

اليوم الثلاثاء 24 اغسطس هو موعد مباراة الأهلي والجونة والتي تقام علي إستاد خالد بشارة بالغردقة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، يذكر أن آخر لقاء بين الفريقين انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف طاهر محمد طاهر للأهلي أمام هدف محمد نجيب للجونة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 72، بينما يحتل نادي الجونة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة فقط.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة الفوز والتمسك بالثلاث نقاط أملا في وقع نادي الزمالك في مصيدة التعادل لكي يشتد الصراع على صدارة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

يلتقي الزمالك بمنافسه الإنتاج الحربي بإستاد الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء 24 اغسطس في تمام الساعة التاسعة أيضاً، يذكر بأن آخر لقاء بين الفريقين انتهي بفوز نادي الزمالك بهدفين نظيفين بواسطة كل من أشرف بن شرقي وحميد أحداد في الشوط الأول من المباراة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 76 نقطة، بينما يقع نادي الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة فقط وتأكد هبوطه للدوري الدرجة الثانية.

يسعى الفارس الأبيض لمواظبة إحتلال الصدارة واصطياد الثلاث نقاط اليوم من أمام الإنتاج الحربي والفوز ببطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل مباريات اليوم عبر شبكة قنوات ON Time Sports حيث يذاع مباراة الأهلي علي القناة الأولي، بينما تذاع مباراة الزمالك علي القناة الثانية.