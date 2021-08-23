نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اكشن مع وليد الموسم الجديد 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اكشن مع وليد أو اكشن يادوري الجديد بعد التحديث مع تردد قناة اكشن مع وليد بالتفصيل عبر موقع ثقفني حيث يُعتبر من أفضل البرامج التي تُتابع الدوري السعودي الممتاز لحظة بلحظة مع أهم التعديلات والمستجدات على الساحة المستديرة، يُغطي البرنامج كافة التفاصيل بطريقة استثنائية؛ لذا يهتم جميع الوطن العربي بمتابعة البرنامج، وفيما يلي نتعرف على موعد وتردد القناة الناقلة لبرنامج اكشن مع وليد بعد التحديث، يتبع..

موعد اكشن مع وليد

في حال أن كُنت تريد متابعة برنامج أكشن مع وليد اليوم عليك أن تُضيف تردد قناةMBC action إلى جهازك حيث يُعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً كل يوم ثلاثاء لمتابعة كافة اخبار الدوري بشكل اسبوعي ومن ثم تأتي الإعادة صباح ثاني يوم الأربعاء الساعة 9 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وفي حال أن كُنت تتابع البرنامج بفضل التحليل المميز عليك أن تدرك أن البرنامج يستضيف هذا العام باقة من أفضل المحللين منهم طارق النوفل، خالد القحطاني، فهد المرداسي وغيرهم من المحللين المتمكنين.

اكشن مع وليد تويتر

أن التفاعل الذي يشهده برنامج اكشن مع وليد تويتر تاريخي نظرًا لأن الإعلامي وليد الفراج يُتابع الجمهور ويرد على أسئلتهم اسبوعيًا ولعل ذلك السبب الذي زاد من شعبية البرنامج؛ وهنا لابد من الحديث عن الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج الذي يُغطي الدوري السعودي الممتاز على قناة إم بي سي أكشن حيث يُمكنك إضافة التردد الجديد كما يلي:

تردد اكشن يادوري مباشر

تردد قناة إم بي أكشن الجديد 2021 نايل سات هو 10872 مع معدل ترميز 27500 وأيضًا معامل تصحيح الخطأ ¾ والاستقطاب رأسي v علمًا بأن القناة تعمل بدون رسوم فهي مفتوحة على مدار الساعة.

وفي حال أن كان جهازك ليس نايل سات وإنما عرب سات يُمكنك إضافة تردد إم بي سي اكشن عربسات من خلال التردد 12284 مع معدل ترميز 27500 وأيضًا استقطاب رأسي ولكن معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، والقناة أيضًا مُتاحة.

أكشن يا دوري الموسم الجديد

يُمكنك متابعة أكشن مع وليد مباشر عبر قناة mbc اكشن يوم الثلاثاء أسبوعيًا 11 مساءًا وفي ذات التوقيت يُعرض البرنامج إذاعيًا على fm القناة الخاصة بـ mbc ويُمكنك أيضًا متابعة حلقة اكشن يادوري على شاهد دوت نت نظرًا لأن البرنامج يحظى بمتابعة الكثير من المهتمين بكرة القدم السعودية خاصةً مع بداية الدوري الممتاز 2021-2022 وبذلك تعرفنا على موعد اكشن مع وليد مع تردد اكشن يادوري الجديد.