الأهلي يعلن ضم 3 لاعبين من العيار الثقيل خلال أيام

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محمد سياف - ابو ظبي - بلغت صفقات النادي الأهلي التي تم حسمها حاليًا ثلاث صفقات جديدة منهم صفقة محلية وصفقتان أجنبية، لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة القادمة، بأمر من المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.

والأهلي سيكتفي بهذه الصفقات الثلاث مع عودة المعارين عمار حمدي من الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر من نادي سموحة.

الصفقة الأولي الجديدة للأهلي

وكانت الصفقة الأولي التي تمت ويتبقى فقط الإعلان الرسمي لها، هي لاعب فريق النجوم الذي كان معارا لأنبي كريم فؤاد، وتم الاتفاق مع إدارة نادي النجوم لانتقال اللاعب للقلعة الحمراء، لتدعيم الجهة اليمني للفريق واللاعب رحب بذلك.

وكانت صفقة كريم فؤاد برغبة من المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني حيث لم يقتنع باللاعب “أحمد رمضان بيكهام” في الجهة اليمني، كما أن الأخير خرج من حسابات المدير الفني خلال الفترة السابقة.

برعاية موسيماني.. بيرسي تاو وميكسوني صفقات الأهلي الجديدة

إدراة القلعة الحمراء أنهت الاتفاقات النهائية لضم لاعب برايتون الانجليزي بيرسي تاو الجنوب افريقي، ولاعب سيبما التنزاني ميكيسوني، لتدعيم خط الهجوم للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

وكان ضم الثنائي ميكيسوني لاعب سيمبا وبيرسي تاو لاعب برايتون من اختيارات بيتسو موسيماني، حيث وضع بيتسو الثنائي الأجنبي ضمن أولوياته لتدعيم الفريق خلال المواسم المقبلة.

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