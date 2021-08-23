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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 HD علي القمر الصناعي نايل سات وهوت بيرد Abu Dhabi Sport حيث تعد القناة من أهم القنوات الرياضية في الوقت الحالي وقد تم تحديث تردد القناة خلال شهر أغسطس 2021 وتقوم القناة بعرض العديد من البطولات الرياضية والمباريات وذلك لجميع عشاق الكرة، لذلك نقدم لكم الترددات حتي تتمكنوا من متابعة كافة المباريات والأحداث الرياضية والتعليقات عليها من خلال الاستديو التحليلي الذي يتم اذاعته عقب المباريات، كذلك متابعة أخبار مشاهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 HD

وتعتبر قنوات ابو ظبي 3، 4 من القنوات التي تبث من خلال استقبال أشارة ترددها من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وتقوم ببث القنوات بشكل مجاني ودون أي تشفير، أو أنقطاع حيث تعمل القنوات علي مدار 24 ساعة لتقديم أفضل محتوي بجودة عالية للجماهير دون أي تشويش وبصوت عالي الجودة وذلك من أجل تحقيق طفرة في القنوات التي أحدثت تغيير كبير في عالم متابعة مباريات كرة القدم واستطاعت أن تجذب الملايين بشكل كبير عبر العالم من المشاهدين عشاق الكرة والرياضة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021

وتمتلك قناة ابو ظبي الرياضية العديد من الخبراء الرياضيين والمحللين والمعلقين في تحليل مباريات كرة القدم وتمتلك أيضا حق بث مباشر لمباريات الدوري الاماراتي وكذلك دوري كأس أسبانيا وايطاليا والسوبر الاماراتي ودوري الدرجة الأولي الاماراتي، وكاس رئيس دولة الأمارات، ودوري الخليج العربي، هذا إلي جانب امتلاك حقوق اذاعة مباريات كرة السلة وكرة التنس والمصارعة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد

وتعرض القنوات البرامج والبطولات والرياضات المختلفة واستطلاعات عن النجوم وكذلك مباريات ودية دولية وعالمية بالإضافة إلي عدد من البرامج الرياضية.

تردد قناة ابو ظبي 3 المفتوحة

علي القمر الصناعي نايل سات التردد 12467 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 (h)

علي القمر الصناعي نايل سات التردد 12226 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 (h)

علي القمر الصناعي عربسات التردد 11804معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 (h)

علي القمر الصناعي هوتبيرد التردد 11747 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 (h)

علي القمر الصناعي ياهسات التردد 11938 معدل الترميز27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 (h)

تردد قناة ابو ظبي 4 المفتوحة