انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أزمة غياب شريف الأهلي يريد ضم مهاجم محلي (تقرير) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت لجنة التخطيط في النادي الأهلي التفكير في التعاقد مع مهاجم محلي، بعد أن تسبب غياب مهاجم الفريق الأحمر هذا الموسم ومتصدر هدافي الدوري محمد شريف بعد تعرضه للإصابة في أزمة فنية ونتائج مخيبة للآمال.

حيث غاب مهاجم الأهلي عن مباريات إنبي وطلائع الجيش والمصري، بينما لم يستطع الثلاثي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن تعويض غياب هداف الدوري وهداف أفريقيا .

ونظرًا لأنه من الصعب التعاقد مع مهاجمين أجانب جدد، خاصة بعد التوقيع مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميتشيسوني من سيمبا التنزاني، توصلت لجنة التخطيط إلى اتفاق للتفكير بين أكثر من مهاجم محلي.

ويحتاج الأهلي إلى التخلي عن ثنائي أجنبي، والتر بواليا وجونيور أجايي هما أقرب للرحيل عن الأهلي هذا الصيف.

هذا وتقترح لجنة تخطيط الأهلي التعاقد مع أكثر من مهاجم هذا الصيف، مثل مهاجم سموحة حسام حسن الذي كان أعير لنادي أهلي طرابس الليبي، ويخطط لعودة لعمرو جمال من طلائع الجيش أو التعاقد مع نجم سيراميكا المهاجم شادي حسين.

وفي سياق متصل وافق مسؤولو النادي الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان لنادي Altai Izmir التركي مقابل 300 ألف دولار، بالإضافة إلي إمكانية شرائه بعد انتهاء فترة الإعارة، بمبلغ مليوني دولار إضافي .