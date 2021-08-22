فوز صعب لبايرن ميونخ على كولن

فوز صعب لبايرن ميونخ على كولناقتنص بايرن ميونخ انتصاره الأول في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه كولون اليوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل هوفنهايم 2 - 2 مع ضيفه يونيون برلين.

وارتفع رصيد بايرن، المنتشي بتتويجه بطلا لكأس السوبر الألماني عقب فوزه 3 - 1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي، إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد كولون، الذي تغلب 3 - 1 على هيرتا برلين في المرحلة الأولى، عند ثلاث نقاط. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 50، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات. وسبق لليفاندوفسكي تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال تعادله 1 - 1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ببوندسليجا، قبل أن يحرز هدفين في لقاء السوبر ضد فريقه السابق دورتموند.

وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 59، لكن كولون استغل التراجع النسبي في أداء أصحاب الأرض، ليحرز هدفين حملا توقيع أنطوني موديست، ومارك أوث في الدقيقتين 60 و62 على الترتيب، ليتعادل الفريقان 2 - 2 ولم يهنأ كولون بتعادله طويلا، بعدما أعاد نابري التقدم لبايرن مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق البافاري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

من ناحية أخرى، خيم التعادل الإيجابي 2 - 2 على لقاء هوفنهايم مع ضيفه يونيون برلين في وقت سابق اليوم. وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 4 نقاط، عقب فوزه 4 - صفر في الجولة الافتتاحية على أوغسبورغ، فيما بات في جعبة يونيون برلين نقطتين، بعدما سبق أن تعادل 1 - 1 مع بايرليفكوزن في المرحلة الأولى للمسابقة. واتسم الشوط الأول بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر يونيون برلين بالتسجيل عن طريق نيكو غييسلمين في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما أدرك هوفنهايم التعادل عبر لاعبه النيجيري كيفين أكبوغوما في الدقيقة 14. واستغل هوفنهايم قوة الدفع التي حصل عليها بعد تعادله سريعا، ليضيف الدنماركي جاكوب برون لارسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز النيجيري تايوو أونيي هدف التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 47، ليبحث الفريقان خلال الوقت المتبقي من اللقاء عن هدف الفوز ولكن دون جدوى، ليكتفيا بحصد نقطة وحيدة.

وأنهى يونيون برلين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مارفين فرايدريتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وكالات