آخر أخبار الدوري الانجليزي ،وجدول المباريات، والنتائج، وترتيب الفرق، وتشكيلة الفرق

يعد الدوري الانجليزي من أكثر المواضيع بحثاً في الوقت الحالي لكل محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي، وفي العالم أجمع، من حيث ترتيب الفرق المشاركة فيه، وكذلك جدول مبارياته، ونتائجها، وعدد نقاط كل فريق مشترك في الدوري، وكذلك تشكيلة الفرق المشاركة في كل مباراه، حيث لكل متابع لاعبه المفضل الذي يود معرفة آخر أخباره عن طريق معرفة أخبار الدوري المشترك به، حيث اشتدت المنافسة جداً في الأيام الراهنة بين الفرق المشاركة لإحتلال المراكز الأولى في البطولة الأكثر متابعة بين المشاهدين العرب والأجانب، وإليكم محبي الساحرة المستديرة، وخاصة الدوري الأقوى عالمياً (الدوري الإنجليزي) تفاصيل الدوري الحالي لعام 2021/2022:

ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2021

إليكم جميعاً ترتيب الفرق الانجليزية الأشهر المشتركة في الدوري الإنجليزي الممتاز كما هو موضح بالصورة السابقة:

في المرتبة الأولى: فريق ليفربول المميز برصيد: 6 نقاط.

في المرتبة الثانية: فريق برايتون بمجموع 6 نقاط.

في المرتبة الثالثة: فريق ايفرتون بمجموع 4 نقاط.

المرتبة الرابعة: فريق برينتفورد.

المرتبة الخامسة تذهب إلى فريق مانشيستر بمجموع 3 نقاط.

نتائج مباريات أمس 21 أغسطس في الدوري الانجليزي

في يوم أمس اشتدت المنافسة بين الفرق الانجليزية، حيث:

فاز أستون فيلا بهدفين على نيوكاستل يونايتد.

وتعادل برينتفورد مع فريق كريستال بالاس تعادل سلبي بدون أهداف.

بينما فاز فريق برايتون على نظيره براتفورد بهدفين للا شئ.

كما فاز ليفربول على فريق بيرنلي بهدفين نظيفين.

وتعادل فريق ليدز مع أيفرتون بهدفين لكلا منهما.

كما فاز فريق مان سيتي على نظيره نورويتش بخمس أهداف نظيفة.

جدول مباريات الدوري الانجليزي خلال الأيام القادمة