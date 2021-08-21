انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الريدز بعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز وسبب الغاء هدف محمد صلاح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة ليفربول اليوم أسفرت عن نتيجة جديدة وانتصار يسجله الريدز بعد فوزه علي بيرنلي وصعود ليفربول إلي الصدارة في الدوري الانجليزي الممتاز، كان محمد صلاح اللاعب المصري أساسيا ضمن صفوف الفريق في تحقيق انتصاره اليوم، حيث استطاع ليفربول التغلب علي بيرنلي بهدفيين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج علي ملعب “أنفيلد”، وسجل دييجو جوتا الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وتمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، إلا أن هدف محمد صلاح تم الغائه في المباراة.

مباراة ليفربول اليوم

وعقب هذين الهدفين تمكن فريق ليفربول من اعتلاء قمة الدوري الانجليزي ويكون في المركز الأول برصيد 6 نقاط يليه في المركز الثاني ايفرتون والمركز الثالث بريتفورد وفي المركز الرابع مان يونايتد والمركز الخامس تشيلسي.

ليفربول الان

وخلال فعاليات الشوط الأول سيطر ليفربول بصورة كبيرة علي اللقاء واستطاع امتلاك الكرة وهدد مرمي بيرنلي أكثر من مرة بكرات خطيرة إلي أن سجل جوتا الهدف الأول في الدقيقة 18 برأسية رائعة، واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول في الدقيقة 27 وتم إلغائه بدافع التسلل، ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني للمباراة ظهر بيرنلي بهجوم علي المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 46 إلا أنه تم إلغائه بدافع التسلل، وعاد ليفربول يهدد من جديد وأنقذ مدافع بيرنلي فريقه ومرماه من هدف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، حيث تلقي محمد صلاح كرة عرضية، ثم يسددها بعد مراوغة رائعة، لتصطدم به وتتحول إلي ركنية، وفي الدقيقة 69 نجح السنغال ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، بعد أن تلقي تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء بيرنلي، ثم يسددها بإتقان داخل شباك الأخير.

مباراة ليفربول

وفي المباراة اشتعل اللقاء بعد غياب طويل من الجماهير التي تواجدت بالآلاف للوقوف مع فريق ليفربول ضد بيرنلي واحتشد الجماهير، ورفع جماهير ليفربول صور للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز مكتوب عليها “BOOS”، وأخرى تحمل اسم الحارس البرازيلي أليسون بيكر في تدعيم كبير للفريق في هذه المواجهة الكبيرة.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وفي سياق متصل تشير مصادر صحفية إلي أن نادي ليفربول بدأ في التفاوض مع اللاعب المصري لتجديد عقده بأجر قياسي ليكون اعلي أجر في تاريخ نادي ليفربول حيث أن محمد صلاح هو أهم لاعب ولابد من حسم ملف تجديد عقده، والنية داخل الريدز هي استمراره ولا مجال لرحيله.