انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز كاسح.. نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش في الدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استطاع فريق مانشستر سيتي من الفوز على مضيفه نوريتش بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2021-2022.

تمكن مانشستر سيتي في الشوط الأول من التقدم على مضيفه بهدفين دون رد، بعد أن أخطأ حارس المرمى في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، واستطاع المان سيتي من تسجيل الهدف الأول في المباراة.

واستطاع جاك غريليش تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ويعتبر هذا الهدف هو الأول بقميص الفريق بعد انتقاله من أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون إسترليني.

وأحرز في الشوط الثاني 3 أهداف سجلها لابورت و سترلينج ومحرز في الدقيقة 64 و 71 و 84 من عمر المباراة، وبهذه النتيجة يحصد مانشستر سيتي أول 3 نقاط في مشواره الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم

وخاض مانشستر سيتي اللقاء بضم كل من إيدرسون في حراسة المرمى، والكر ودياز وكانسيلو ورودري وجنوجان وجريليش وبيرناردو سيلفا وجيسوس وتوريس.

واستطاع مانشستر سيتي بهذه التشكيلة بقيادة بيب جوارديولا اكتساح نظيره بـ 5 أهداف، وكان قبل ذلك قد سقط في المباراة الماضية أمام توتنهام بهدف نظيف في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.