ليفربول يتغلب على بيرنلي 2- صفر
نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز في ظهوره الأول على أرض ملعبه الأنفيلد وأمام جماهيره، اثر فوزه اليوم السبت على بيرنلي بنتيجة 2-0 في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وسجل الهدف الأول للريدز، البرتغالي ديوغو جوتا برأسية مركزة 18 إثر كرة مرفوعة بإتقان من اليوناني كوستاس تسيميكاس.
وأضاف الثاني النجم السنغالي ساديو ماني 69 من متابعة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما وصلته الكرة من الكسندر ارنولد.
واصبح رصيد الريدز 6 نقاط، بينما لا يزال بيرنلي بدون أي نقطة بعدما تلقى الهزيمة الثانية توالياً، بعدما خسر الأولى أمام برايتون.
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