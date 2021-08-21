انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد الظهور الأول لميسي مع باريس سان جيرمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيظهر للمرة الأولى الأسبوع المقبل بقميص النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في 10 أغسطس الجاري، بعد أولى جولات الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي على نظيره بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعب باريس سان جيرمان مباراتان بعد انضمام ميسي وفاز على ستراسبورج و بريست بنفس النتيجة 4-2، ولكن ميسي لم يظهر في القائمة حتى الآن، ولكن المدرب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أكد أن ميسي أدى أسبوع جيد في التدريبات الجماعية.

وتابع المدرب الأرجنتيني مدرب باريس سان جيرمان ” الأسبوع المقبل سيكون طويل للغاية، ولو صارت الأمور بشكل جيد سيكون في القائمة الأساسية وسيبدأ المشاركة على الفور”.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي ضد ريمس، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الفرنسي.

هل يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين بعد انتقاله لباريس سان جيرمان؟

وكان مدرب الفريق قد أكد أن النادي لم يقف في طريق ميسي، في حالة إن أراد المشاركة مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي تستمر فعالياتها الأسبوع المقبل.

وتابع الأرجنتيني ” لم أتحدث مع الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، ولكنهم يعرفون جيدًا أني أدعم ذهاب اللاعبين إلى منتخاباتهم، وأننا لسنا مستعدين لمساعدة الأرجنتين فقط، ولكن لكل اللاعبين الذين يريدون من المشاركة مع منتخباتهم”.