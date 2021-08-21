نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد والرجاء المغربي اليوم في نهائي البطولة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي نادي الاتحاد السعودي مع فريق الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية ويسعى كل فريق إلى تحقيق اللقب بعد تأهلهم إلى نهائي البطولة وجاء تأهل فريق الاتحاد بعد الفوز علي فريق الشباب السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع لقائي الذهاب والإياب الذي جمع بينهم بينما تأهل الرجاء المغربي بعد الفوز على الفريق المصري نادي الإسماعيلي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وأكد البرازيلي كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد أن الفريق لديه طموح كبيرة لتحقيق اللقب والعودة بالكأس حيث يدخل اللاعبين اللقاء من غير ضغوط وبروح عالية خاصة بعد تحقيقه الفوز في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري السعودي وعلى صعيد آخر صرح مدرب فريق الرجاء أنه جاهزون لمواجهة الفريق السعودي وحصد اللقب وأن اللاعبين على أتم استعداد من أجل تحقيق لقب جديد يضاف إلى تاريخ النادي وكان أخر لقب حققه الفريق المغربي هو لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

موعد مباراة الاتحاد والرجاء في نهائي البطولة العربية

تقام مباراة نهائي البطولة العربية بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي اليوم السبت الموافق 21/8/2021في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرباط العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبرة شاشة أبو ظبي الرياضية وستند تحكيم المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود البنا.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: عمر هوساوي وحمدان الشمراني وسعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي.

في منتصف الملعب: برونو هنريكي وايجور كورونادو وعبد العزيز البيشي وكريم الأحمدي.

في خط الهجوم: دا سيلفا وفهد المولد.

وقد حقق كل فريق من الفريقين لقب واحد للبطولة العربية في تاريخه حيث يحلم كل فريق بإضافة ثاني ألقاب البطولة لخزينته وتبلغ قيمة جائزة تحقيق اللقب ستة مليون دولار وواجهت تلك النسخة من البطولة صعوبات وتوقفات كبيرة بسبب وباء كوفيد 19 الذي انتشر بالعالم وسوف تقام مباراة النهائي لتلك النسخة بدون حضور جماهيري لنفس هذا السبب أيضاً.