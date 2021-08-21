نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي فريق ليفربول وفريق بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي ويسعى الريدز إلى الفوز والابتعاد عن فقد النقاط مبكراً وذلك من أجل القتال على لقب الدوري هذا الموسم وذلك بعد خسارة لقب الموسم الماضي حيث حقق فريق مانشستر سيتي لقب البطولة لذلك يريد الفريق تعويض خسارة اللقب الماضي وتحقيق النتائج الإيجابية التي تجعله أقرب للمنافسة عليه حيث يمتلك الفريق نجوم كبار إلى جانب مدربهم الألماني المخضرم يورجن كلوب ويدخل فريق الريدز المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز بثلاثية في مباراته الأولى بالدوري هذا الموسم وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بيرنلي إلى تعويض خسارته السابقة أمام فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويوجد الكثير من عشاق ومتابعي فريق ليفربول من العرب الذين يتسارعون لمعرفة جميع مواعيد مبارياته حيث يلعب ضمن صفوف الفريق النجم المصري محمد صلاح ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الثانية بالدوري الانجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريقان اليوم السبت الموافق 21/8/2021 على ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 1.

تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

لعب الفريقان ضد بعضهم البعض في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أربعة عشر مباراة حقق فريق ليفربول الفوز في عشر مباريات بينما حقق فريق بيرنلي الفوز في مباراتين فقط بينما تعادل الفريقين في مبارتين وبالأرقام يتضح زيادة فرص فوز ليفربول بالمباراة ولكن أكد المدير الفني لفريق الريدز أن فريق بيرنلي فريق مزعج وأكد على عدم التهاون بالفريق المنافس وذكر أن وجود الجماهير سيعطي دفعة قوية للاعبين من أجل تحقيق الفوز.

ومن المتوقع أن يلعب الريدز بنفس تشكيلة مباراته الأولى أمام نوريتش سيتي مع توقع غياب فابيينو بسبب وفاة والده كما صرح مدرب الفريق على أن الثنائي تياجو ألكانتارا وهندرسون قريبون من المشاركة ولكنه لم يؤكد مشاركتهم.