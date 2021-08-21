انت الان تتابع تفاصيل خبر اون تايم سبورتس تعلن ايقاف مدحت شلبي حتى نهاية الموسم واحالته للتحقيق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد الشارع الرياضي المصري حالة كبيرة من الغضب منذ مساء أمس عقب ظهور الإعلامي مدحت شلبي في برنامجه مساء اون تايم الذي يعرض يوميًا على قناة اون تايم سبورتس 2، حيث تحدث شلبي في برنامجه على جماهير النادي الأهلي بطريقه اعتبرتها الجماهير تحمل إهانة وإساءة لهم الأمر الذي أدى لغضب جماهيري واسع النطاق عقب انتهاء الحلقة.

إيقاف مدحت شلبي

عقب انتهاء حلقة البرنامج قامت القناة ببث مقطع مسجل من الحلقة عبر منصاتها الرقمية المختلفة خصوصا موقع يوتيوب، وتضمن المقطع خطابا من الإعلامي مدحت شبي لجماهير النادي الأهلي، وعقب نشر الفيديو مباشرة قامت إدارة القناة بحذفه مره أخرى بسبب ما واجهه من انتقادات واسعة وغضب من كافة الأنحاء، ومنذ ساعات قليلة أعلنت إدارة قنوات اون تايم سبورت عن إيقاف الإعلامي مدحت شلبي حتى نهاية الموسم وإحالته للتحقيق لما بدر منه في حلقة الأمس.

نص بيان قنوات ان تايم سبورتس

وقد جاء بيان قنوات اون تايم سبورتس كما يلي ” انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس علي قناة أون تاسم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم”.

جدير بالذكر وعلى الرغم من الخطوات السريعة التي اتخذتها إدارة القناة إلا أن جماهير النادي الأهلي الغاضبة ما زالت تطالب بتدخل الإدارة وتصعيد الأمر حيث أنها ترى بعدم كفاية الاعتذار.