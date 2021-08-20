انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط حجز دراجتك صحتك emys gov eg bike الرسمي بوزارة الشباب والرياضة بالقسط على 12 شهر في جميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتاج العديد من الشباب إلى التسجيل في رابط حجز دراجتك صحتك emys gov eg bike من وزارة الشباب والرياضة، فمن خلاله يمكن حجز دراجة بنظام التقسيط بدون أي فوائد وبأسعار مخفضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك وهي إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وركوب الدراجة، ويمكن لكل الشباب التقديم عليها إلكترونياً من أي محافظة من محافظات الجمهورية والحصول عليها وسداد أقساطها من خلال أحد البنوك المشاركة في المبادرة.

رابط حجز دراجتك صحتك emys gov eg bike

الحجز في رابط حجز دراجتك صحتك على البوابة الإلكترونية يكون من خلال استخدام الرقم القومي وتوضيح البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب، ووفرت وزارة الشباب والرياضة أنواعاً مختلفة من الدراجات المتميزة ومنها الدراجة الجبلية بسعر 1909 جنيه، والدراجة الهجين2331 جنيه، والدراجة الكهربائية 12 ألف جنيه، ودراجة الفتيات 1978 جنيه.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة من المبادرة ونظراً للإقبال الشديد من الشباب وخاصة الفتيات فإن الوزارة زادت من عدد الدراجات المطروحة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الشباب إلى استخدامها رياضياً واعتمادها كأحد وسائل النقل فهي يمكنها قطع مسافات تصل إلى خمسين كم وبسرعة 30 كم/ساعة.

وأكدت أنه في حال شحن الدراجة الجبلي أو الهجين فإنه يضاف مبلغ بقيمة 89 جنيه، أما الدراجات الكهربائية فإن الشحن يصل إلى 250 جنيه، ويسدد ثمن الدراجات على أقساط شهرية بدون أي فائدة من خلال أحد البنوك المشاركة في المبادرة والتسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية.