انت الان تتابع تفاصيل خبر منافسة شرسة.. من ينجح في ضم اللاعب المصري مصطفى محمد؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتنافس الأندية الرياضية على التعاقد مع اللاعب المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، للفوز بخدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة، خلال الموسم الجديد 2021-2022، حيث يرغب فريق ليل بطل الدوري الفرنسي، وفريق مارسيليا في ضم اللاعب المصري مصطفى محمد، وخاصة بعد تألقه مع جالاتا سراي التركي.

ووفقًا لموقع le 10 sport الفرنسي فإن اللاعب المصري مصطفى محمد أصبح محط أنظار الجميع، وخاصة فريق ليل حامل لقب الدوري الفرنسي الليج 1، ويسعى للتعاقد معه قبل غلق الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة بين مارسيليا وليل الفرنسي على ضم مصطفى محمد

وتابع الموقع الفرنسي أن مارسيليا المنافس الأول في دوري الدرجة الأولى يتطلع للدخول في مفاوضات مع مصطفى محمد، من أجل الاستفادة بخدمات اللاعب لتدعيم الهجوم في الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرًا أنه يأمل في التعاقد مع اللاعب المصري بالرغم من منافسة نادي ليل له.

وارتبط اسم مصطفى محمد بالانتقال للدوري الفرنسي في الميركاتو الصيفي السابق، بعدما رغب سانت إيتيان في التعاقد معه وقدم عرض رسمي حينها، ولكن في النهاية انتقل إلى جالاتا سراي التركي.

والجدير بالذكر أن مصطفى محمد يلعب في جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي 2021-2022 من نادي الزمالك، مع إمكانية الشراء مقابل 4 مليون دولار وسيتم تفعيله بعد أقصى نهاية العام الجاري.