نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث لو قام الزمالك بهزيمة سيراميكا كليوباترا وتعادل الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع الزمالك لمواصلة مسيرته نحو لقب الدوري المصري عندما يواجه سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة. يحتاج الفرسان البيض للفوز باثنتين من المباريات الثلاث المتبقية ليضمنوا لقب الدوري الأول لهم منذ عام 2015. ويتصدر جدول الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب الأهلي الذي سيواجه المصري بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تبدأ المهمة الليلة في السويس ضد الوافدين الجدد، سيراميكا قبل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي. يحقق رجال باتريس كارترون سلسلة انتصارات متتالية في 6 مباريات بالدوري ويأملون في الحفاظ على هذه السلسلة من الفوز بانتصار آخر الليلة، مما يجعلهم أقرب إلى لقب الدوري. إذا أمّن الزمالك النقاط الثلاث وفشل الأهلي في هزيمة المصري، فسيحتفل الفرسان البيض بلقب الدوري الليلة.سيعود محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش الليلة بعد غياب الفوز 1-0 على وادي دجلة بسبب الإيقاف.

تشكيلة الزمالك المتوقعة

تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة الليلة: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمود الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، إمام عاشور، طارق حامد، أشرف بنشرقي، شكابلة، يوسف أوباما وسيف الدين الجزيري.

وتراجع الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الزمالك بنقطتين أمام طلائع الجيش الثلاثاء ليمنح الفرسان البيض ميزة كبيرة في سباق اللقب.

وقال المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون عما إذا كان يعتقد أن نتيجة الأهلي ستمنحهم المزيد من الدعم المعنوي في مبارياتهم الأخيرة هذا الموسم.

فقال أن هذا التعادل يجعلنا نلعب بحرية أكبر. وتابع في كل مباراة لعبناها كنا نعلم أن التعادل قد يكلفنا لقب الدوري ، لكن الآن سنلعب بحرية أكبر ويعود الفضل في هذا للنادي الأهلي.

وطالب المدير الفني الجماهير في الاستمرار في دعم النادي، وأكد أنه علينا أن نعمل بجد وأن نكون متواضعين لجميع خصومنا. أما بالنسبة للاعبين فالروح الطيبة هي سبب نجاهم ونحتاج إلى الاستمرار في ذلك لحصد البطولات القادمة.

اذا، كيف ترى الموقف الأن في الدوري المصري؟ هل يكون الأهلي قادر على اعادة المنافسة على الدوري المصري من جديد؟ ما السيناريوهات المتوقعة التي تراها لفوز الزمالك أو الأهلي بالدوري العام المصري نسخة 2020/2021. أخبرنا برأيك في التعليقات.