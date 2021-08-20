الأهلي يطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكام أجانب لمباريات كأس مصر وكأس السوبر

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عمر شويل - جدة أعرب الأهلي عن استيائه من أداء الحكام المصريين في الدوري المحلي في عدة مناسبات هذا الموسم وآخرها مباراة الثلاثاء ضد الجيش.

طلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء تعيين حكام أجانب للمباريات المتبقية للفريق في كأس مصر ومباراة كأس السوبر المصري، مؤكدا أن خزينة الأهلي سيتحملون تكلفة التعاقد معهم.

تلق النادي الأهلي في محاولته للفوز بالدوري المصري الممتاز للموسم السادس على التوالي ضربة قوية بعد تعادله 0-0 أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء، مما قلل من فرصته في الفوز بلقب الدوري في الفترة المتبقية.

بيان الأهلي الأخير ضد حكام الدوري المصري

وقال النادي في بيان نُشر على موقعه الرسمي على الإنترنت: “الأهلي يتعاون دائمًا مع اتحاد الكرة، حتى لو تأثرت حملة الفريق سلبًا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة”. أعرب الأهلي عن استيائه من أداء الحكام المصريين في الدوري المحلي عدة مرات هذا الموسم، وآخرها مباراة الثلاثاء ضد الجيش.

وقال الجهاز الفني للأهلي إن حكم مباراة الجيش حرم من تسجيل هدف معين للفريق. رفض طلبهم للتحقق من نظام حكم مساعد الفيديو (VAR).وأوضح بيان الأهلي: “لم نجد سببًا منطقيًا لتكرار هذه الأخطاء التحكيمية خاصة في مباريات الأهلي، حيث خسر الفريق نحو 15 نقطة في سباق الدوري بسبب هذه المشكلة”.

“تحدث النادي مرارًا وتكرارًا إلى اتحاد كرة القدم ؛ لكي يتحذر من تكرار مثل هذه الأخطاء التي تهدد عدالة المسابقة. لقد وعدنا بأن نظام التحكيم سوف يتحسن، ولكن للأسف الأخطاء لا تزال تقع”. وأضاف البيان “وسط هذا الجدال داخل مباريات الأهلي، ننتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تعيين حكام أجانب لمبارياتنا المقبلة في كأس مصر وكأس السوبر، إلى جانب إيجاد حلول حازمة لنظام التحكيم قبل الموسم الجديد”.

الأهلى وحظوظ الفوز بالدوري المصري

كان قد انتصر غريم الأهلي الزمالك على وادي دجلة 1-0، ليقترب شيئًا فشيئًا من لقبه الأول في الدوري منذ ست سنوات، ومنح نفسه فارقًا بأربع نقاط بينه وبين منافسه صاحب المركز الثاني الأهلي، الذي تعثر في آخر مباراتين.

ويملك الزمالك 73 نقطة في جدول الدوري فيما يلحق الأهلي به برصيد 69 نقطة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الشياطين الحمر الفوز باللقب إذا عادلوا نقاطهم مع الزمالك بالنظر إلى المواجهات المباشرة.