انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار عاجل من قناة أون تايم سبورت ضد مدحت شلبي بسبب الأهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورت إيقاف الإعلامي مدحت شلبي في بيان رسمي ظهر منذ قليل على القناة، وذلك إثر الأزمة التي أثارها أمس، حيث أكدت مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيان لها إيقافه لنهاية الموسم، والذي كان يقدم برنامج مساء أون تايم سبورت على قناة أون تايم سبورت 2.

وقال البيان “انطلاقًا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخًا لمبدأ احترام كل الأطياف لجماهير الكرة المصرية، قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورت إيقاف الإعلامي مدحت شلبي من التعليق على قناة أون تايم سبورت 2 حتى نهاية الموسم”.

وتقدم الإعلامي مدحت شلبي معلق قناة أون تايم سبورت باعتذار رسمي إلى الجماهير، وذلك بعد نشر الصفحة الرسمية للقناة عنوان للفيديو يحمل هجوم ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت للنادي الاسماعيلي بتفويت المباراة لنادي الزمالك.

سبب إيقاف مدحت شلبي

وكان مدحت شلبي قد قال في تصريحات تلفزيونية والتي كانت السبب في إيقافه “أنا عايز أسأل كيف سيحدث التفويت هل إيهاب جلال سيدخل لغرفة الملابس ويطلب التفويت للزمالك، فهذا الكلام ساذج ولا يصدر إلا من بلهاء”.

وتابع مدحت شلبي “لو إيهاب جلال طلب من لاعبية تفويت المباراة فمن الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، ومن المستحيل أن يطلب إيهاب جلال تفويت مباراة مثل هذه المباراة”.