نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مباراة المصري الأهلي يعاني من الغضب والإحباط فهل يفوز النادي البورسعيدي على نادي القرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل لقاء المصري البورسعيدي في الدوري المصري حالة من الغضب والإحباط تهيمن على الأهلي بعد سلسلة من التعادلات كلفتهم نقاط مهمة في بحثهم عن لقب الدوري 43 والسادس على التوالي. وخسر الأهلي نقطتين بعد تعادله بدون أهداف مع طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري الممتاز. الزمالك الآن يتصدر جدول الدوري برصيد 73 نقطة، بينما الشياطين الحمر في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ولكل منهما ثلاث مباريات في متناول اليد.

إصابات الاهلي تؤثر على نتائج المباريات

وعانى الأهلي بسبب غياب مهاجمه الرئيسي وهدافه محمد شريف الذي تعرض لإصابة في العضلات الأسبوع الماضي. لم يتمكن والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر من ملء حذاء شريف في خط الهجوم.

ويؤكد فشل الأهلي في التسجيل في غياب شريف أن الفريق بحاجة للتعاقد مع مهاجم موهوب آخر في فترة الانتقالات المقبلة. قال بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، إنه أصيب بخيبة أمل بسبب التعادل السلبي أمام طلائع الجيش. وأكد أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا وخلقوا العديد من الفرص لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

منع سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في النادي الأهلي اللاعبين من ممارسة مهامهم الإعلامية، حيث قام موس بتأجيج الفريق بعد المباراة الأخيرة.

قرارات تأديبية للاعبي الأهلي

أفادت أنباء أن محمود الخطيب رئيس الأهلي بصدد إصدار بعض القرارات التأديبية. قال مصدر من داخل الأهلي، إن الخطيب يدرس فرض غرامات كبيرة على اللاعبين، لسوء أدائهم خلال الفترة الماضية. في غضون ذلك، من المتوقع أن يبذل المصري صاحب المركز الثالث في الجدول المصري برصيد 49 نقطة ، قصارى جهده ليحصد أكبر عدد ممكن من النقاط أمام الأهلي بعد خسارته 0-1 أمام سموحة في منتصف الأسبوع.

الأهلي وتعثراته في الدوري المصري

الأهلي المتعثر سيحاول جاهدا الخروج من العادة الأخيرة المتمثلة في إهدار فرص تسجيل الأهداف عندما يواجه دفاع المصري القوي في الجولة 32 من الدوري المصري باستاد الإسكندرية

مع تسجيل الفريق لمجموع ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات بالدوري – والتي تضمنت التعادل 1-1 مع الإسماعيلي ، والفوز 2-0 على إنبي ، والتعادل السلبي مع طلائع الجيش – مدرب الأهلي بيتسو موسيماني يأمل أن يجد فريقه الفوز في مباراة المصري للحفاظ على الأمل في الفوز بلقب الدوري.