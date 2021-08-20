الزمالك يحذر اللاعبين من الاحتفال مبكرا في سباق لقب الدوري المصري والتركيز في لقاء سيارميكا كليوباترا اليوم

اقترب نادي الزمالك للفوز بأول لقب له في الدوري المصري الممتاز منذ ست سنوات بعد فوزه 1-0 على المتعثر وادي دجلة يوم الثلاثاء ليضمن تقدمًا بفارق أربع نقاط على الصدارة بعد تعثر منافسه الأهلي. لكن إدارة الزمالك حذرت فريق كرة القدم من ضرورة عدم الاحتفال مبكرًا قبل أن يتبقى ثلاث مباريات لتحديد الموسم. التعادل المفاجئ للأهلي أمام طلائع الجيش يعني أن الزمالك سيحتاج إلى فوزين فقط ليتوج رسمياً بطلاً للدوري. كما حذر الفرنسي باتريس كارتيرون لاعب الزمالك الفريق من الاحتفالات المبكرة، خاصة وأن مباريات الدوري مليئة بالمفاجآت دائما. ومع ذلك، أخبر لاعبيه أنه يثق بقدراتهم على الفوز بالبطولة.

تأجيل القضايا الحساسة بعد تأكيد الفوز بالدوري المصري

قال حسين لبيب، القائم بأعمال رئيس الزمالك، إن فريق كرة القدم يركز الآن على الفوز بالدوري، موضحا أن إدارة النادي قررت تأجيل معالجة جميع الملفات المثيرة للجدل، بما في ذلك توسيع العقد لبعض اللاعبين، إلى ما بعد الدوري.

ينظم الزمالك معسكرا تدريبيا مغلقا، الخميس، استعدادا لمواجهته مع سيراميكا كليوباترا، والتي كانت مقررة يوم الجمعة، على استاد السويس الرياضي الجديد.وسيعقد كارتيرون مساء اليوم جلسة فنية مع اللاعبين، يتحدث خلالها عن الفريق المنافس بالتفصيل، ويحفز لاعبي الزمالك للحصول على النقاط الثلاث الثمينة.

الزمالك يتربع على عرش البطولة الاكثر شعبية في مصر الأن، بعد تعادل الأهلى المخذل أمام طلائع الجيش قبل 3 أيام من الأن. يذكر أن الأهلى له اليوم مباراة هامة أمام المصري والذي دائما ماتكون مبارياته مع الأهلى قوية وذو تنافسية عالية. يلتقي الأهلى والمصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ويستعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا بعد 3 مباريات حيث سيدأ الإعداد البدني للموسم القادم بعد انتهاء الدوري.