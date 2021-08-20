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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي برشلونة من الفوز على نظيره ريال سوسيداد في مستهل مشواره بالدوري الإسباني، حيث سجل برشلونة 4 أهداف مقابل هدفين فقط لـ يحجز مركز متميز في الدوري الإٍسباني، وينافس بقوة على صدارة الدوري بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيف ثقيل على نظيره أتلتيك بيلباو بملعب سان ماميس، بمواجهة من قمم الدوري الإسباني في الجولة الثانية من البطولة، وعلى الرغم من فوز برشلونة في مباراته الأولى، إلا أن أتلتيك بيلباو تعادل في مستهل مشواره بالدوري، ولذلك يسعى أتلتيك بيلباو من تعويض التعادل على حساب فريق رونالد كومان.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو القادمة في الدوري الإسباني

وسيكون توقيت المباراة بين الفريقين برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت القادم، وسيتم إذاعة اللقاء بشكل حصري باللغة العربية وبتعليق عربي سواء كان عصام الشوالي أو رؤوف خليفة، وبالتحديد ستكون المباراة على قناة bein sport hd1.

وسيكون تشكيل المتوقع لنادي برشلونة نيتو في حراسة المرمى، وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه ورونالد أراوخو وسيرجيو ديست في الدفاع، وبيدري وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج في خط الوسط، وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت وأنطوان جريزمان في الهجوم.

أما تشكيل أتلتيك بيلباو سيكون جولين في حراسة المرمى، وبالنزياجا وإياجو مارتينيز وداني فيفيان ودي ماركوس في خط الوسط، ومونايين وداني جارسيا وأوناي فينسيدور أليكس بيرنجوير في خط الوسط، وويليامز اويهان سانكيت في الهجوم.