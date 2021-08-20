قرار عاجل بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد هجومه على جماهير الأهلي

أصدرت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس قرار عاجل منذ قليل بوقف الإعلامي مدحت شلبي، وذلك بسبب تصريحاته المثيرة بحق جماهير النادي الأهلي المصري، حيث قام الإعلامي بوصف تلك الجماهير بالبلهاء، وهو ما أدى إلى استياء العديد من الجماهير، وخاصة بعد حديثة عن تفويت المباريات بالدوري المصري لصالح نادي الزمالك، وقام الكثير من الجماهير بمهاجمة الإعلامي بعد تلك التصريحات المثيرة التي أغضبتهم.

ايقاف الإعلامي مدحت شلبي بسبب هجومه على جماهير الأهلي

وأوضحت مجموعة القنوات أن قرار الوقف جاء انطلاقاً من السعي الدائم خلال المرحلة الراهنة، وذلك من أجل تقديم إعلام رياضي هادف بمحتوى يليق ويتفق مع الميثاق الإعلامي، وحتى يكون وفق مبدأ احترام كافة الأطياف لجماهير كرة القدم المصرية، حيث قررت وقف الإعلامي عن الظهور في برنامج مساء أون تايم سبورتس المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

وكانت جماهير النادي الأهلي المصري قد شنت هجوم قوي على الإعلامي مدحت شلبي وعدد من الإعلاميين، وذلك بعد تعالي نغمة التفويت التي انتشرت عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي الماضية والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض على النادي الإسماعيلي بهدفين دون رد بالدوري المصري الممتاز لكرة القديم بالموسم الجاري 2020-2021، ويقترب نادي الزمالك من حصد لقب الدوري المصري لهذا الموسم بعد تصدره جدول الترتيب وتأخر الأهلي في المركز الثاني على الرغم من تألق الحارس محمد الشناوي وباقي اللاعبين في بداية الموسم، وتنتظر جماهير القلعة البيضاء ذلك التتويج بعد غياب دام لعدة سنوات.

والجدير بالذكر أن الإعلامي شلبي قد أوضح خلال تصريحاته على قناة أون سبورتس 2، ان التفويت لا يتحدث به إلا السذج والبلهاء، وأنه لا يوجد مدرب في العالم يُطالب لاعبيه بالهزيمة في أي مباراة، وأن المدير الفني لنادي الإسماعيلي إيهاب جلال مدرب كبير وله أسمه في الوسط الرياضي، فكيف له أن يطلب ذلك من اللاعبين، وأن ذلك أمر غير واقعي ومنطقي، مما أثار حفيظة مشجعي المارد الأحمر خلال الفترة الماضية وقاموا بشن هجوم قوي علي الإعلامي، لذا صدر قرار القناة بوقف الإعلامي حتى نهاية الموسم، ويجب هنا على جميع الإعلامين عند الإدلاء بتصريحاتهم أن يكونوا على حذر خوفاً من غضب الجماهير او قرارت القنوات بالوقف.