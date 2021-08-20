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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست والقنوات الناقلة، حيث استقر مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تأجيل الظهور الأول لنجم فريقه الأرجنتيني الجديد ليونيل ميسي، بعد انضمامه من برشلونة هذا العام في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة أوليه أن المدرب الفرنسي لا يريد أن يتسرع في عودة ميسي بل إن الأولوية أني يكون اللاعب في حالة جيدة بعد شهر من الإجازة، وأن يتعرف على زملائه الجدد بشكل أفضل.

وتابعت الصحيفة أن ميسي قد غاب عن مران الفريق الباريسي لإراحته وتخفيف الحمل البدني بعد مشاركته في التدريبات الجماعية يومين على التوالي، وبذلك يكون ميسي مستبعد من الظهور أمام بريست في إطار الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي.

وكان ميسي تابع من المدرجات الأسبوع الماضي مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد عدم جاهزية البرغوث، لحصوله على راحة استثنائية إثر خوضه مع منتخبه الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا وانشغاله بتجديد عقده مع برشلونة ثم انشغاله بإمضاء العقد مع باريس سان جيرمان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست اليوم والقنوات الناقلة

والجدير بالذكر أن المباراة ستتم إقامتها ضد بريست اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا على قناة bein sport hd 2.