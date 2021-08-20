نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات Zamalek HD 2021 لمتابعة أخبار نادي الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك Zamalek HD 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة في مصر والوطن العربي عن تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث يريد الكثير من الأشخاص من عشاق المارد الأبيض في مصر وجميع انحاء الوطن العربي التعرف على تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات، والذي سنتعرف عليه معا، فتابعوا معنا.

القناة الزمالك 2021

وتقوم قناة الزمالك الشهيرة بعرض العديد من البرامج التي تهم جماهير المارد الأبيض، حيث تقدم العديد من البرامج التي تهم مشجعي نادي الزمالك، حيث تعتبر واحدة من أكثر القنوات الرياضية المصرية شهرة على مستوى مصر والوطن العربي.

وتقدم القناة العديد من البرامج الرياضية والتي يقدمها العديد من لاعبي النادي السابقين، كخالد الغندور (بندق)، وهذه البرامج كالآتي:

برنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق أبو العلا في الساعة 12:30 صباحا.

برنامج أخبارنا مع المذيعة نيرة الأحمر، وهذا في الساعة 6:00 مساء.

برنامج زملكاوي للكابتن خالد الغندور، الساعة 11 مساء.

تردد قناة الزمالك الجديد 2021 على النايل سات

وتقدم قناة الزمالك المحتوى الخاص بها بجودة عالية HD، وتعمل على جميع الريسيفرات بدون تشفير، ونتابع معكم تردد القناة الجديد بعد تعديله على النايل سات، وهذا كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي أو H.

طريقة تنزيل قناة الزمالك على الريسيفر

ويمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة على اي ريسيفر، وهذا عن طريق اتباع العديد من الخطوات السهلة، والتي سنخبركم بها في الأسطر القليلة القادمة.

ولتنزيل القناة على الريسيفر، يجب عليك القيام بالخطوات التالية، فتابع معنا عزيزي القارئ:

اضغط على زر الإعدادت في الريموت setting.

قم باختيار إعدادات الهوائي في الخيارات الموجودة أمامك.

اختر تركيب.

سيطلب منك ادخال كلمة المرور، اكتب أربعة أصفار 0000.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

اضغط على زر إضافة ذو اللون الأحمر.

قم بكتابة بيانات التردد الخاص بالقناة المذكورة.

قم بالخروج وحفظ التغييرات.

مباريات نادي الزمالك وترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري، ويحتاج نادي الزمالك الفوز بالمباريات القادمة المتبقية له بالدوري حتى يضمن الفوز بالدوري المصري للموسم 2021 -2020، ونتابع معكم جدول ترتيب الدوري المصري.