نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي القادمة 21\08\2021 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وبيرنلي القادمة في الدوري الإنجليزي، ينتظر عشاق البريميرليج عشاق المتعة والقوة والإثارة مباراة نادي ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب ولاعبه الكبير فخر العرب محمد صلاح، ضد نادي بيرنلي وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، فقد ظهر الريدز في أولى مبارياته في الجولة الأولى ضد “نوريتش سيتي”، بمظهر رائع حيث استطاع الفوز بثلاثية نظيفة خارج الآنفيلد، ويسعى يورجن كلوب ولاعبيه لمواصلة الانتصارات واستغلال البداية القوية لتحقيق نتيجة إيجابية، ومن المقرر أن يفتح استاد “آنفيلد” أبوابه لاستضافة أحداث اللقاء المنتظر، وذلك يوم السبت الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

أما بيرنلي فسوف يسعى بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الليفر، رغم قوة المنافس ورغم أن المباراة سوف تقام على ملعب “آنفيلد”، لكن هذه هي كرة القدم الإنجليزية لا يمكن أن تتنبأ بنتيجة أي مباراة في البريميرليج، ولا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف، لكن الملعب والجهد والتوفيق فقط من يحددون الفائز، ورغم هزيمة بيرنلي في الجولة الأولى ضد برايتون.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

يفتح استاد “آنفيلد” أبوابه يوم السبت الموافق 21\08\2021 لاستضافة لقاء ليفربول ضد بيرنلي، وذلك حسب التوقيتات التالية:

11:30:- الحادية عشرة ونصف حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

12:30:- الثانية عشرة ونصف ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

13:30:- الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

14:30:- الثانية ونصف ظهراً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والأردن وفلسطين والبحرين والكويت وقطر.

15:30:- الثالثة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي المتوقع

يسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول نحو الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط، كما يرغب في تثبيت التشكيل الذي سوف يخوض به معظم المباريات، وسوف تكون التغييرات والتعديلات في إطار محدود للغاية، لذلك من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون بيكر.

الدفاع:- فان دايك، تسيميكاس، أرنولد، جوميز.

الوسط:- كيتا، تياجو، فابينيو.

الهجوم:- محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

القنوات الناقلة

من المقرر أن يتم نقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على شاشة قنوات بي إن سبورتس، وذلك في الوطن العربي وشمال أفريقيا، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل البطولة، لذلك سيتم نقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports Connect.

beIN Sports 1 HD Premium.

بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي القادمة