ريال مدريد يجدد عقد مهاجمه بنزيما

ريال مدريد يجدد عقد مهاجمه بنزيماجدد نادي ريال مدريد، عقد مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما، حتى العام 2023، بحسب ما أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق انتقالات لاعبي كرة القدم.

وكتب رومانو، على حسابه في موقع "تويتر": "تم توقيع العقود.. كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2023".

وأضاف: "اكتملت الأوراق، والإعلان الرسمي جاهز للظهور بعد التجديد لتيبو كورتوا وداني كارفاخال".

وتأتي هذه الخطوة من ريال مدريد، في ظل رغبة الملكي في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي، بعد رحيل بعض نجومه هذا الصيف، على رأسهم القائد السابق سيرخيو راموس المنتقل إلى باريس سان جيرمان، ورافائيل فاران، المنضم لمانشستر يونايتد.

ونجح بنزيما، الذي انضم للريال صيف عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم النادي الملكي في السنوات الأخيرة، على الرغم من تعرضه لانتقادات بين الفينة والأخرى لتذبذب مستواه.

وقدم صاحب الـ33 عاما، أداء رائعا في الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

يذكر أن بنزيما، شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات "يورو 2020"، وسجل 4 أهداف قبل خروج "الديوك" على يد سويسرا في دور الـ16.

المصدر: حساب فابريزيو رومانو على "تويتر"