إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

يتنافس ثنائي تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي وصانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين على جائزة لاعب العام التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 26 أوت الحالي في اسطنبول.



وحقق ثنائي تشيلسي دوري أبطال أوروبا في ماي الفائت بفوز فريقهم على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية واختير الفرنسي أفضل لاعب في تلك المباراة وفي مباراتي نصف النهائي أيضا.

أما دي بروين فساهم بتتويج فريقه بطلا للدوري الإنكليزي الموسم الفائت.



وجاء ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات والمنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في المركز الرابع بالقائمة.

واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الخامس، بعدما فاز بالجائزة العام الماضي، ويليه جيانلويجي دوناروما وكيليان مبابي من سان جيرمان في المركزين السادس والسابع.

وحقق رحيم سترلينغ مهاجم سيتي وإنكلترا، الذي خاض نهائي بطولة أوروبا 2020، المركز الثامن ويليه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والبرتغال في المركز التاسع والنرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند في المركز العاشر.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.



أما المنافسة على لقب لاعبة العام، فانحصرت بين ثلاث لاعبات من برشلونة بطل أوروبا وهن جنيفر هرموسو، ليكي مارتنس وأليسكيا بوتيلاس.



ويتضمن الحفل السنوي لتوزيع جوائز يويفا إجراء قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وكالات