تردد قنوات SSC سبورت عربسات الرياضية 2021 المجاني الناقلة مباريات الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة نستعرض تردد قنوات SSC سبورت عربسات الرياضية المجانية المفتوحة الناقلة مباريات الدوري السعودي موسم 2021م – 2022م، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائية والرقمية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة موسم رياضي واحد فقط، وقد تم إطلاق عدداً من القنوات الفضائية لمجموعة قنوات اس اس سي الفضائية والبالغ عددهم سبعة قنوات فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائياً وعبر منصة شاهد رقمياً، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على تردد قناة SSC الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الآن لمتابعة مباراة اليوم، ومن يرغب في الحصول على تذكرة المباراة القادمة، يمكنه ذلك من خلال موقع مكاني تذاكر الآن، كما يمكنكم الإطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي الآن.

تردد قنوات SSC سبورت عربسات 2021

أطلقت شركة الرياضة السعودية مجموعة قنوات SSC لنقل منافسات كرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بشكل حصري بالتعاون مع مجموعة قنوات MBC الفضائية، وقد تم الإعلان عن إطلاق وتدشين باقة القنوات الفضائية والرقمية اعتباراً من شهر يوليو لعام 2021م.

وقد تم الإعلان من جانب مجموعة قنوات SSC الفضائية بدايةً عن إطلاق القنوات بشكل مجاني عبر القمر الصناعي عرب سات، ثم أعلنت بعد ذلك عن إطلاق قنوات SSC Sports عبر القمر الصناعي نايل سات، ويجب العلم أن القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي مجناً هي قنوات ذات تقنية صورة عادية SD تختلف عن القنوات الأخرى الناقلة للدوري بتقنية HD عالية الدقة.

فمن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC سبورت عربسات 2021 لمشاهدة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنه ذلك من خلال التالي:

القمر الصناعي عرب سات بدر 6

التردد 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد قنوات SSC سبورت نايل سات

تم الإعلان عن إطلاق قنوات اس اس سي الرياضية عبر القمر الصناعي نايلسات، حيث يمكنكم ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي بالاتجاه المناسب، ومن ثم الدخول إلى إعدادات الرسيفر لإضافة قناة وتعبئة تردد قناة SSC المفتوحة مجاناً على القمر نايل سات، والنقر على بحث، وسيتم تنزيل قنوات الرياضة السعودية الناقلة مباريات اليوم بالدوري السعودي، ويمكنكم الحصول على التردد من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

وقد أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح الكراسة الخاصة بحقوق النقل الفضائي أو التليفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، وذلك اعتباراً من الموسم القادم 2022-2023م أمام القنوات الفضائية التي ترغب في ذلك، وقد جاء هذا القرار رغبةً في تطوير جوانب النقل التليفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية خلال السنوات المقبلة.

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تردد قنوات SSC سبورت عربسات بدر

يمكن لمحبي ومتابعي المسابقات الرياضية السعودية من داخل المملكة أو من خارجها الاستمتاع بما تقدمه قنوات SSC الرياضية على القمر الصناعي عربسات بدر 6 أو نايل سات بتقنية SD العادية من خلال القنوات المجانية، وذلك عن طريق ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات باتجاه 26 شرق.

ثم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم وإدخال تردد قناة SSC على عرب سات 12418 باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، ثم النقر على زر ابحث، وسيتم تنزيل كافة القنوات بتنقية HD و SD، وستجد فقط القنوات بالتقنية العادية SD هي القنوات المفتوحة التي يمكن متابعتها دون دفع اشتراك الباقات.

حقوق بث قنوات SSC سبورت عرب سات

أعلنت شركة SSC عن امتلاكها حقوق البث لعدداً من الدوريات والبطولات المحلية والعالمية، ومن المقرر أن يتم البث عبر قنوات اس اس سي سبورت الفضائية بتقنية SD العادية وتقنية HD عالية الدقة، أما عن الدوريات والبطولات المقرر نقلها عبر القنوات الفضائية، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م.

كأس السوبر السعودي.

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري أبطال أسيا.

كأس الاتحاد الأسيوي.

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022م.

نهائيات بطولة كأس آسيا الصين 2023م.

وقد أكدت شركة الرياضة السعودية على أنه سيتم نقل كافة المباريات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها الفضائية SSC الرياضية المتاحة على منصة شاهد VIP وعلى جهاز GOBX الفضائي بتقنية HD عالية الدقة، مع تغطية شاملة لكافة المباريات المنقولة من خلالها باستضافة مجموعة مميزة من المحللين الفنيين المختصين، يمكن الحصول على القنوات من خلال الاشتراك بالباقات المتوفرة اعتباراً من تاريخ 6 سبتمبر 2021م.

مباريات الدوري السعودي عبر قناة SSC عرب سات

أوضحت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي أنه يمكن للمشاهد السعودي متابعة المسابقات السعودية وخاصةً مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من خلال منصة شاهد VIP الإلكترونية وعبر جهاز Gobx الفضائي الذي يمنحك تقنية hd فائقة الدقة والجودة، حث يمكنك الاختيار بين باقات الرياضة المتوفرة على منصة شاهد VIP.

أو يمكنكم متابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فضائياً وبشكل مجاني للقنوات المفتوحة عن طريق قنوات SSC الرياضية المجانية على عرب سات بدر 6 وعبر سهيل سات على أجهزة بي ان سبورت bein sports، ويجب العلم أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة قنوات SSC الرياضية على الإنترنت هي من خلال منصة شاهد الإلكترونية التابعة لمجموعة MBC، ويمكنكم ضبط تردد تردد قنوات SSC سبورت عربسات لمتابعة المباريات اليوم.

المعلقين الرياضين على قناة SSC Sports عرب سات

أعلنت قنوات اس اس سي سبورت بشكل رسمي عن المعلقين الرياضين التابعين للقنوات الفضائية التي تم إطلاقها من جانب شركة الرياضة السعودية، حيث تضم قنوات SSC الرياضية مجموعة مميزة من ألمع المعلقين بالوطن العرب، وقد تم الإعلان عن المعلقين فئة A بالجودة فائقة الدقة HD واشتراك وهم:

فارس عوض. فهد العتيبي. مشاري القرني. عبد الله الحربي. عيسى الحربين. بلال علام. حماد العنزي. عبد الله الغامدي. سمير المعيرفي.

أما عن معلقي قنوات SSC فئة B المقرر تعليقهم على المباريات عبر شاشات قنوات SSC Sports بجودة SD العادية والمجانية فهم كالتالي ( عبد الله الحربي – جعفر الصليح – راشد الدوسري – عبد العزيز هوساوي – خالد اليوسف – خالد المديفر – محمد الخامسي).

قناة SSC 7 HD الناقلة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

تم الإعلان رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ الثامن عشر من شهر أغسطس 2021م من جانب شركة الرياضة السعودية عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية متابعة مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD بشكل حصري عبر قناة SSC 7 HD من خلال شاهد VIP وجهاز GOBX الفضائي مقابل اشتراك شهري.

موعد بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق يوم الأربعاء بتاريخ 11 أغسطس 2021م أولى مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين موسم 2021 – 2022م، حيث تقام مباراة الفيحاء والاتحاد على أرضية استاد المجمعة الرياضية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيتم نقل المباراة عبر قناة SSC 1 بتعليق مشاري القرني.

أما عن موعد بدء الاستوديو التحليلي لمباراة الفيحاء والاتحاد المقرر نقله عبر قناة SSC HD1 عرب سات، فسوف يبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية (المذيع عبد العزيز البكر – المراسل خالد العرافة).

ويتولى مهمة التحليل الفني كلاً من (مناف أبو شقير – بدر الحقباني)، ومن يرغب في الحصول على تردد قنوات SSC سبورت عربسات بدر 6 الجديدة، لمتابعة مباراة اليوم ومباريات الدوري السعودي بشكل كامل ومجاني، يمكنه ذلك من خلال الترددات المرفقة بالمقال عبر موقع ثقفني.

جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية كامل

يمكنكم الحصول على جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثانية بشكل كامل الآن من خلال متابعة الفيديو التالي:

جدول مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC اليوم

تتابعون اليوم عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي 2021، حيث يمكنكم التعرف على القنوات الناقلة للمباريات والمواعيد من خلال النقاط التالية:

مباراة الباطن ضد أبها تقام في تمام 7:05م على أرضية ملعب نادي الباطن، ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD بتعليق راشد الدوسري. ضمك ضد الطائي تقام المباراة في تمام 7:10م على أرضية استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC 6 HD بتعليق خالد المديفر. مباراة التعاون ضد الهلال تقام في تمام 8:50م على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD بتعليق فهد العتيبي.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

تشاهدون اليوم الخميس الموافق لتاريخ 19 أغسطس 2021م عبر قنوات SSC الرياضية المجانية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 أو عبر SSC نايل سات بتقنية SD أو من خلال الاشتراك بالباقات بتقنية HD ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021م المباريات التالية: