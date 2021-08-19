نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم الدوري السعودي MBS مواعيد المباريات القادمة بالجولة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض نتائج مباريات اليوم الدوري السعودي MBS 2021، حيث تقام اليوم الخميس الموافق لتاريخ 19 أغسطس 2021م مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وكانت قد بدأت منافسات الأسبوع بمباراة الاتحاد والرائد التي أقيمت على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” وانتهت بفوز نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى موقع مكاني تذاكر لحجز وشراء تذاكر المباريات القادمة، إلى جانب توفير نتائج مباريات الجولة الثانية كاملةً من خلال الجدول المرفق.

نتائج مباريات اليوم الدوري السعودي MBS

تم افتتاح مباريات الجولة الثانية بمباراة واحدة وهي مباراة الاتحاد ضد الرائد التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة، واليوم تستكمل مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021، حيث يواجه فريق الحزم نادي الأهلي على أرضية ملعب نادي الحزم بالرس، بينما تقام المباراة الثانية على أرضية استاد مدينة المجمعة الرياضية وهي مباراة الفيصلي والنصر.

ومن يرغب في التعرف على نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، والإطلاع على مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين القادمة ضمن الجولة الثانية، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

فريق 1 النتيجة فريق 2 التاريخ التوقيت الاتحاد 3 – 0 الرائد الاثنين 16 أغسطس 2021م 8:50م الحزم الفصيلي 2 – 2 0 – 1 الأهلي النصر الخميس 19 أغسطس 2021م 7:10م 8:50م الباطن ضمك التعاون – – – أبها الطائي الهلال الجمعة 20 أغسطس 2021م 7:05م 7:10م 8:50م الفتح الشباب – – الفيحاء الاتفاق السبت 21 أغسطس 2021م 6:50م 8:50م

القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تم الإعلان رسمياً من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية SSC حقوق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إلى جانب الحقوق الرقمية عبر منصة شاهد VIP، وذلك لمدة موسم رياضي واحد فقط.

وتتيح قنوات SSC الرياضية إمكانية متابعة مباريات الدوري السعودي اليوم من خلال ضبط تردد قنوات SSC الفضائية المجانية على القمر الصناعي عرب سات بدر 6، وسيتم متابعة المباريات بتقنية SD العادية، بينما في حال الرغبة بمتابعة مباريات اليوم في الدوري بصورة عالية الدقة والجودة HD.

فيتم ذلك من خلال اشتراك شهري في شاهد VIP وشراء جهاز GOBX، ويمكنكم التعرف على طريقة تنزيل أو ضبط قنوات SSC الرياضية والحصول على الترددات المجانية من خلال موقع ثقفني، كما نوفر لمتابعينا متابعة نتائج مباريات اليوم الدوري السعودي MBS 2021 بشكل مستمر ومحدث.

نتائج مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم

انتهت مباراة الحزم والأهلي التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب نادي الحزم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما، وقد أحرز الأهداف لنادي الحزم كلاً من (كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 35 – أولا جون في الدقيقة 39)، بينما أحرز أهداف الأهلي كلاً من (إزغان ألبوسكي في الدقيقة 78 – باولينيو جونيور في الدقيقة 84).

أما عن مباراة الفيصلي والنصر، فيتقدم فريق النصر بهدف مقابل لا شيء حتى نهاية الشوط الأول، وما زالت المباراة جارية.